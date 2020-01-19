"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 OCAK 2020 PAZAR - YIL: 50

Avrupa zalimleri, Asya münafıkları

Ömer Faruk ÖZAYDIN
19 Ocak 2020, Pazar
Fundemantalizm, radikalizm ve taassup, ister Müslümanlardan olsun isterse diğer dinlerden, insanlığın hakikatı ve huzuru bulmasında en büyük bir tehlike...

Cenab-ı Hak insanları hür ve serbest, istediği gibi inanmayı ve yaşamayı kişinin iradesine, ceza ve mükâfat bir durumu varsa onu da ahirete bırakmış.

İnsanların (kendine ve başkasına zarar vermemek şartıyla) inanç ve hayatına, nasıl düşündüğüne karışmak Allah’ın işine karışmak, onun vereceği cezayı gökten yere indirmektir ki, hakikî şeriat idaresi haricinde ihkak-ı hak aramaktır. Bunun adı da zorbalıktır.

Osmanlı üç kıt’aya adaletle hükmederken Batı, taassup ve ruhbanların kendi anlayışlarını dayatması neticesinde engizisyon mahkemeleriyle Avrupa’yı vahşetin derekesine atmıştı. Bizi de tarihin zirvesine.

Bu gün tam tersi bir orantıyla karşı karşıyayız. “Avrupa dinine mutaassıb olduğu zaman medenî değildi; taassubu terk etti, medenîleşti.” 1

Biz ise selâbet-i diniyeyi mezhebimizin veya mesleğimizin taassubunda aradık. 

Hak yalnız kendi mesleğimizde zannı, başka meslekleri butlan anlayışına, o da cephelere böldü. 

Batı’nın terk ettiği bu vehamet bizi boğuşmalara dolayısıyla asırların ve dünyanın gerisine attı. Hem ekonomik hem de siyasî olarak emperyal güçlere teslim olduk. Onların arayıpta bulamadığı bu fırsatı biz çanakla ikram ettik.

Dini dünyadan kaldırmak isteyen ifsad şebekeleri Lawrens’li, Furaham Guller’li ajanları içimize sürerek zaaf noktalarımızı tesbit edip, evvelâ haritaların şekillenmesine ve Hilâfet-i İslâm’ın dağılmasına hizmet ettiler. Daha sonra İslâm’a hizmet gayesiyle kurulan İhvan-ı Müslimin gruplarını siyasallaştırdılar. Yukarıya tırmandırdıktan sonra da tepelerine vurdular. Yetmedi, Ortadoğu’ya tesir edecek İran devrimini, Hamas’ı, Hizbullah’ı, El-Kaide’yi, Bako-Haram, IŞİD gibi örgütleri peydahlayıp mezhep çatışmalarını körüklediler. Diğer yandan da Selefist-Vehhabî anlayışını pompalayarak değerlerimizi alt-üst ettirdiler. 

Amerikan’cı Batı’ya dümen kıranlarla, İran vb dayatmacı bir İslâm’ı karşı karşıya getirdiler. Netice de; Avrupa zalimleri Asya münafıklarını da kullanarak âlem-i İslâm’ı kan gölüne çevirdiler.

Taliban’lı Afganistan’ı, Kaddafi’li Libya’yı, Saddam’lı Irak’ı, Esad’lı Suriye’yi, Mursi’li Mısır’ı ilh. bitirdiler. Her ne kadar Batı projeksiyonu bile olsa hürriyet arayışlarında “Arap Baharı” adı altında demokrasi taleplerine baskıcı idareleri kullanarak İslâm beldelerini ateşe verdiler.

FEREC İSTERİZ, ANCAK KÂFİRLERİN KILINCIYLA DEĞİL

Bütün bu olup bitenler karşısında yaralı ve kesintiye uğramasına rağmen içe kapanıp demokrasiyle uğraşan hilâfetin merkezi, hâlâ İslâm âleminde “ağabey” sıfatıyla bilinen Türkiye, şefkat bekleyen o mazlum milletlere 2000’lere kadar yardım ve arabuluculuk yaparken şimdi, birilerine taraf diğerlerini karşımıza alarak hem iki tarafın halklarını küstürüyor hem de o “ağabey” beklentilerine dolayısıyla İttihad-ı İslâm mefkûresine dinamit atıyoruz.

Tam bu nokta Rahmetli Demirel’in o meşhur sözünü akıllara getiriyor;

“Arap devletlerinden birine taraf olan her iki tarafı da kaybeder.” İşte devlet adamı, işte dünyayı okumak..

İslâm beldelerinde demokrasi inancı zayıf olduğundan diktatörleri kendi eliyle müstebit yaptılar. “Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse baştakilerini müstebit yapar” sözüne masadak oldular. 

Emperyal güçler de o diktatörleri ve örgüt liderlerini kullanıp işleri bittiğinde alçakçasına işkencelerle bertaraf ettiler.

En son Bağdadî ve Süleymani’yi dünyanın gözü önünde katletmeleri ikinci Avrupa’nın zalimliğini gözler önüne seriyor.

Evet, onlar diktatör ve örgüt lideriydi. Bir çok cinayetin ve karmaşanın müsebbibi idiler, ancak Batı’nın zalim eliyle yargısız infaz edilmeleri kanımıza dokunuyor.

Hz. Bediüzzaman Batı’nın kendisine ve memlekete zulmeden idareyi değiştirmek gibi bir tasarrufta bulunmak istemesine bakın ne diyor; “Biz, ferec ve ferah ve sürur ve fütuhat isteriz. Fakat kâfirlerin kılıncı ile değil. Kâfirlerin kılınçları başlarını yesin; kılınçlarından gelen faide bize lâzım değil. Zâten o mütemerrid ecnebilerdir ki, münafıkları ehl-i imana musallat ettiler ve zındıkları yetiştirdiler” 2

Dipnotlar:

1- Mektubat.

2- Lem’alar. 

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Adım adım kıyamete

    Irak'ta göstericiler hükümeti tehdit etti

    Yargıda bu kadar zikzak olur mu?

    Seçmen iradesi gasp edililiyor

    Günün her saatinde tüketilen bir Gaziantep lezzeti

    Sarı yelekliler yeniden sokaklarda: Çok sayıda kişi gözaltına alındı!

    'Filistinli tutuklulara acımasızca işkence uygulanıyor'

    Cammu Keşmir'de belirlenemeyen hastalık alarmı!

    Fenerbahçe ikinci yarıya 3 puanla başladı

    Kara kutu Ukrayna'ya gönderilecek

    İki Bakanlık Somali'deki bombalı saldırıyı şiddetle kınadı

    Diyarbakır anneleri nöbette

    Suriye’li doktora insanî yardım ödülü

    BM Libya'daki petrol limanının kapatılmasından 'kaygılı'

    Somali'de bombalı saldırı: Yaralılar arasında Türkler de var

    Kılıçdaroğlu: Hangi demokrasiden bahsediyoruz?

    Rusya İdlib'e saldırdı: 4 sivil öldü

    Irak'tan 'yabancı askerleri çıkarma kararı' ile ilgili açıklama

    İdlib'deki ateşkes kısa sürdü

    AB, Türkiye’ye yapılacak katılım öncesi yardımı yüzde 75 kısma kararı aldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yargıda bu kadar zikzak olur mu?
    Genel

    Adım adım kıyamete
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Murad Hoffmann
    Genel

    Seçmen iradesi gasp edililiyor
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Avrupa zalimleri, Asya münafıkları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdurrahman AYDIN

    Esirin diğer tabakalarına geçilebilecek mi?
    Risale-i Nur'dan

    Kader, netice itibariyle şerden münezzehtir
    Feyzullah ERGÜN

    Beslenmede helâl arayışları (2)
    Genel

    Medrese-i Seyyare ilgi odağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.