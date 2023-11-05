"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

Filistin yürüyüşü mü, cumhuriyet coşkusu mu?

Ömer Faruk ÖZAYDIN
05 Kasım 2023, Pazar
100. yılını idrâk ettiğimiz Cumhuriyete, “kurucu irade ve değerler” diye Kemalizm ikame edilince bağlamından koparılan rejim tartışmaları bir asrı geride bıraktı.

Tek partiyle yol ayrımına giren Türkiye, bir yandan Cumhuriyetin nimetlerine hoş amedî yaparken diğer yandan adıyla makûsen mütenasip manasız isim ve resimden ibaret Cumhuriyeti istibdata çeviren rejimle millet arasında mesafeler girdi.

Cumhuriyet umumun değeri iken, Kemalist kesim, katı laikçilik adına sahip çıkarken bir kısım muhafazakar da, rejimin defolarını Cumhuriyetten zannedip uzak durdu. Eğer araya darbeler girip ideolojilere göre şekillenmese ve hakiki manada tatbik edilse ve her kesim bu nimetten layıkıyla istifade edebilseydi hepimizin dertlerine çare olacak, memleket ileri medeniyetler seviyesine gelecekti. Bu iki anlayış bir asrı bu yarılmayla geçirirken, Bediüzzaman ve Nurcular, özellikle Yeni Asya ise; Cumhuriyetin ruhunu şeriattan görüp din adına sahip çıkarak, demokratik Cumhuriyet için mücadeleler verirken nice bedelleri de beraberinde ödedi. 

Bunu yaparken iki kesimin de ister zehaplarını, ister istibdatlarını rehabilite edebilmek adına çok önemli hizmetler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. AKP’nin iktidara geldiği son çeyrekte ise, başka bir mücadeleye sahne oldu Türkiye. Yaptığı dengesiz icraatlarla, memleketin bütün dinamikleri ve değerleriyle oynayan AKP, farklı bir kamplaşmaya götürdü memleketi. Bir asra varan ulusalcı, muhafazakâr çatışması, demokratik Cumhuriyet’le 30’ların tek parti diktatoryası arasında bir kavgaya döndü tekrar. Fakat bu defa aktörleri değişerek. Dini hoyratça kullanan AKP, bir yandan dinden kaçışlara teşne olurken, diğer yandan dini istibdat yanlısı gösteren icraatlarla, demokrat dindarları, kemalisti, laikçisini, (devrimlerden azâde olarak) Cumhuriyet değerleri etrafında birleştirdi. Ancak beklentiler farklı olarak hürriyetçilik bayrağında topladı.

Denilebilir ki, dini değerlere zarar noktasından bakılmasa da tarihin en çok Atatürkçülük yarışı AKP döneminde gerçekleşti. Yeni düzende, eskinin katı, laik, kemalist söylemleri yerine Cumhuriyet’in nimetleri ön plana çıkarken, “kurucu değerlere” de kurtuluş savaşı ve Cumhuriyeti getirdikleri adına sahip çıkıldı. Bu karmaşık tablo içinde, Cumhuriyet 100 yaşına girince aylar öncesinden yapılan hazırlıklarla 29 Ekim günü büyük ve coşkulu kutlamalar gerçekleşti. Ancak bir gün öncesinde AKP İstanbul İl Teşkilatınca hazırlanan Filistin mitingi planlanınca sanki bir karşı miting gibi lanse edildi. İki kalabalık birbiriyle kıyaslandı. Hangisi kalabalıktı, hangisi çoskuluydu gibi değerler birbiriyle yarıştırıldı. Halbuki Cumhuriyet umumun maşuku olduğu gibi Filistin de bu milletin kara sevdasıdır. Oradaki kardeşlerimizin İsrail zulmü altında inlemesi herkesin, hepimizin ciğerinde hissettiği bir yaradır. Dolaysıyla birbirinin alternatifi gibi gösterilmesi tuhaf bir yarıştırmadır. 

Bir taraftan bir kısmının dinin alternatifi gibi göstermeye çalıştığı Cumhuriyet diğer taraftan güya dini onun karşısına dikmeye çalışan bir siyasalcılık anlayışı bu milletin ruhu değildir. Çanakkale’de de, Filistin’de de savaşan bu millettir. Din için, ezan için, bayrak için şehid olan topyekûn bu milletin evlatlarıdırlar. İster dinsizlik adına, ister dincilik adına değerleriyle oynanmaktan bıktı bu millet. Din herkesin malı olduğu gibi, Cumhuriyet’de bu milletin emniyeti, emanetidir. İkisi birbirinin alternatifi değil, tamalayıcısıdır. Bu millet ikisini de yedirmez.

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İnsani felaket daha da kötüleşecek

    ABD ateşkese karşı

    Demokraside “düşük seviye”deyiz

    Fenerbahçe'nin hem galibiyet serisi gitti hem de liderliği

    Şaban Döğen’i duâlarla anıyoruz

    Sıvı yağda kriz olmaz

    Asgari ücret 4 ayda 3 bin lira eridi

    En çok gıda israfı evlerimizde

    Pahalılık göçe zorluyor

    Sözleşmeli Er Samet Bektaş, Van'da teröristlerin yola döşediği patlayıcının infilak etmesiyle şehit oldu

    DSÖ, Gazze'deki hastanelerin yakınlarına düzenlenen saldırıları kınadı

    Çanakkale'deki yangının olduğu alanda gözlemlenen sağanak yağmur sevince sebep oldu

    Gazze'de 9 bin 488 Filistinli şehit oldu

    Gazze'deki saldırıları tartışmamışlar bile!

    Filistin'e destek verdiği için sözleşmesi feshedildi!

    Sağlık merkezlerine yönelik 218 saldırı doğrulandı

    ABD’den İsrail’e 14.3 milyar dolar yardım

    Blinken, suçu HAMAS’a attı

    ‘Susun, yazmayın, konuşmayın’

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Meşveretle yola devam
    Faruk ÇAKIR

    Savaşı durduran fotoğraf
    Ahmet BATTAL

    Kendisiyle konuşan bürokrat
    Mehmet KARA

    Hedef 2053, olmadı 2071!
    Misbah ERATİLLA

    Şekerci Han’da meydan okuma
    Adnan NACİR

    Filmelyakin
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Filistin yürüyüşü mü, cumhuriyet coşkusu mu?
    İbrahim Yasir Teğiş

    Tefekkür gezileri
    Rifat OKYAY

    Neyi eksik bırakmayacağız
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i dalâletin ehl-i hakka galebesi nedendir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.