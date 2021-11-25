Isuzu Interliner CNG ‘Yılın Otobüsü’ seçildi

Anadolu Isuzu, çevre dostu CNG teknolojisi ile segmentinin öncüsü olan Interliner modeli ile otobüs sektörünün en prestijli yarışma organizasyonu olan Sustainable Bus Award (Sürdürülebilir Otobüs Ödülü) 2022’de ‘Yılın Otobüsü’ ödülünü kazandı.

Türkiye’nin ticarî araç markası Anadolu Isuzu, ürettiği çevreci ve yenilikçi araçlarıyla global ölçekteki başarılarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Anadolu Isuzu’nun yurtiçi ve yurtdışı pazarlardaki müşteri taleplerine en iyi cevabı verecek şekilde geliştirdiği Interliner CNG, İtalya, Fransa, İngiltere, Almanya, İspanya, Romanya ve Slovenya’da yayınlanan yedi önemli ticarî araç dergisinin düzenlediği “Sustainable Bus Award” organizasyonunda, Intercity segmentinde “Yılın Otobüsü (Sustainable Bus of Year 2022)” ödülüne layık görüldü. Ekonomi Servisi

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