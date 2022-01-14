Toyota Avrupa’da rekor kırdı

Toyota, 2021 yılında Avrupa’da 1 milyon 76 bin 300 adet araç satışı gerçekleştirerek pandemi ve çip tedarik sorunlarının etkilerini en aza indirmeyi başardı.

Bu sayede pazarın üzerinde bir performans ortaya koyan Toyota, 2021 yılında toplam pazar payını 0.4 puan arttırarak yüzde 6.4’e çıkardı. Bu tüm zamanların rekoru olurken, aynı zamanda 2018’den bu yana 1.4 puanlık bir büyüme elde edildi. Markanın en çok satan modelleri 208 bin adet ile Corolla ürün gamı, 179 bin 383 adet ile Yaris ve 161 bin 266 adet ile RAV4 olarak öne çıktı. Bu üç model, markanın satış adetlerinin yüzde 55’ini oluşturdu. Toyota’nın en çok satan hibritleri 166 bin 811 adet ile Corolla Hybrid ürün gamı, 143 bin 595 adet ile Yaris Hybrid ve 112 bin 757 adet ile C-HR Hybrid oldu.

İstanbul - Sedat Serdar