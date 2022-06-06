Tucson ‘hybrid’ geldi

Hyundai’nin popüler C-SUV modeli Tucson, güçlü ve ekonomik hibrit versiyonuna kavuştu.

44 kW’lik elektrik motoruyla kombine edilen 1.6 T-GDI benzinli ünitenin maksimum gücü 230 HP. Tucson hybrid, en üst donanım seviyesi olan Elite Plus seçeneğiyle 1.210.000 TL’ye satışa sunuldu. Performanslı gücünü yere HTRAC dört tekerlekten çekiş sistemiyle aktaran Tucson hybrid, şanzıman olarak ise 6 ileri tam otomatik tipi tercih ediyor. Satışa sunulan yeni modelle ilgili olarak Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel; “Hafif hibrit, hibrit ve plug-in hibrit gibi birden fazla alternatif sunan Tucson’u, ülkemizde benzinli ve dizel motorların haricinde hibrit seçeneğiyle de satışa sunmanın heyecanını yaşıyoruz. Markamızın imajına ve SUV satışlarımıza katkı sağlayacağından emin olduğumuz Tucson modelimizden 2022 yılında araç bulunabilirliğine bağlı olarak toplam 12.000 adet satmayı hedefliyoruz” dedi.

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