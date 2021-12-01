Wallbox ile istasyonlar eve taşınıyor

Araç şarj istasyonu finansmanında bir ilk olan iş birliğine göre; Wallbox ürünleri finansal kiralama yöntemi sayesinde, % 1 KDV avantajı ve 18 aya varan taksit imkânıyla satın alınabiliyor.

Ülkemizde Doğan Trend Otomotiv tarafından temsil edilen Wallbox, araç şarj deneyiminin daha ulaşılabilir olması için çalışmalarına devam ediyor. Wallbox son olarak finans sektörünün önde gelen kuruluşlarından Yapı Kredi Leasing ile yeni bir iş birliğini hayata geçirdi. Araç şarj istasyonu finansmanında bir ilk olan iş birliğine göre; Wallbox ürünleri finansal kiralama yöntemi sayesinde, % 1 KDV avantajı ve 18 aya varan taksit imkânıyla satın alınabiliyor. Böylece mobilitede sürdürülebilir geleceğin odağı elektrikli araçlar için, hem bayilerin olmazsa olmazı haline dönüşecek olan hem de ev ve iş yerlerinde kullanılabilen şarj cihazları, Wallbox sayesinde çok daha erişilebilir hale geliyor Ekonomi Servisi

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