Beleş İngilizce - Mistır Arnıld Ücretsiz öğretir

Merhaba arkadaşlar...

Farkındaysanız çok hüzünlü bir giriş yaptım... Farkındasınız di mi aşırı mutsuzum... Farkında mısınız? Amaaaaaaaaaannn yeter bu kadar duygusallık. Arkadaşlar müjde ilkokula başladığım günden beri (yani 50 yıldır) hayalini kurduğum o gün geldi çattı ve emekli oluyorum!!!! Oh ya emeklilikte yaşa takılacağım diye ödüm patlıyordu. Malûmunuz sakarımdır, sağa sola takılır düşerim hep. İyi kazasız belâsız Dilli Eğitim Bakanlığınca yürütülen birkaç soruşturma dışında keyfim gıcır bir vaziyette emekli oluyorum. Eh sizinle de acı tatlı bir sürü anım oldu. Genelde ben acı çektim siz bunu keyifle seyrettiniz. O yüzden zerre üzülmüyorum gittiğime. Size de dandikler dandiği (Almancası: dandirizyakınzie) olan İngilizceyi altyazısız dizi izleme seviyesinde öğrettim. O yüzden içim rahat. Şimdi çoğunluğa uyup bir sayfa kitap okumadan ömrünüzü dizi izleyerek geçirip ekşi sözlükte her şeyi bildiğinizi iddia edebilirsiniz. Ne yalan söyleyeyim kıymetimi bilmediniz. Size hayatta böyle kıymetli bir maksat kazandırdım. Siz ben gideceğim diye ağlamaktan perişan bile olmuyorsunuz.

Neyse ya napalım artık. Kısmet. Neticede hiç yoktan sizi bir daha arayıp sormayacağım. Ama bakın dikkatli olun sabah buranın adresini soran tuhaf bir tip vardı yakın zamanda karşınıza çıkabilir. Oturabilirsiniz, hepinize sıfır!