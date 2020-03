Değerli kardeşlerim,

Bildiğiniz gibi Coronavirus dedikleri virüs bütün dünyayı dolaştı, neredeyse her ülkeye sıçradı ve bu virüsü kapmaya bağlı olarak insan ölümleri gerçekleşiyor. Bizim sağımızdaki, solumuzdaki, altımızdaki üstümüzdeki bütün ülkeler bundan etkilendi. Hele bazı ülkelerde bazı şehirler olduğu gibi karantinaya alınmış. Çok şükür, virüs bizi teğet geçti diye sevinirken bazıları tutturdu “o kadar ülkede virüs var da, bizde niye yok?” diye. Malûm zihniyet, her olayda bize saldıracak bir husus bulmak adına bizim eksiğimizi gediğimizi kolluyor. Onlara on virüs versen, akşama kadar hepsini kaybederler. Yahu bu ülkeye virüs lâzımsa onu da biz getiririz, siz kafayı takmayın!

Sonuçta allem ettiler, kullem ettiler, virüsü getirdiler. Şimdi bize düşen tedbirlerimizi almaktır. Tasarruftan tedbir olur, ama tedbirden tasarruf olmaz prensibiyle hareket ediyoruz. Hiçbir virüs, bizim tedbirlerimizden büyük olamaz. Bütün virüslere sesleniyorum; ne yapsanız boş, başaramayacaksınız, bize diz çöktüremeyeceksiniz! Yerli ve millî cihazlarımızı geliştirdik: İVA (insansız virüs aracı: virüsü tesbit etmek için kullanılıyor) ve SİVA (silâhlı, insansız virüs aracı: bu da bulunan virüsleri yok ediyor) Ama ne yapyoruz, şimdilik kimseye bundan bahsetmiyoruz. Bütün dünya peşimize düşer, bize anca yetecek kadar var bunlardan. Kendi işimizi görelim, sonrası Allah Kerim...