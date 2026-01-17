Demokrat Parti İzmir Milletvekili Altıntaş: Emeklinin kaybı telâfi edilsin

Demokrat Parti İzmir Milletvekili Haydar Altıntaş, emekli maaşlarının enflasyon karşısında erimesini önlemek gayesiyle 5510 sayılı Kanun’da değişiklik öngören teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu. Düzenleme, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile hak sahiplerini kapsıyor.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected] Zamlar enflasyona yetişemiyor Altıntaş, yüksek enflasyonun emeklilerin alım gücünü ciddi biçimde düşürdüğünü belirterek, “Zorunlu harcamalardaki artışlar karşısında mevcut artışlar yetersiz kalıyor. Emeklilerin gelir kaybı artık tahammül sınırını aşmıştır” dedi. Altıntaş, “Emekliler, bu ülkenin üretim gücünü sırtlamış, ömrünü çalışarak geçirmiş yurttaşlardır. Bugün onlara onurlu bir yaşam standardı sunmak devletin aslî görevidir” dedi. En düşük emekli aylığı 20 bin TL En düşük emekli aylığının artırılmasını öngören kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi. Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında yer alan düzenleme ile en düşük emekli aylığının Temmuz 2025 itibarıyla 20 bin liraya yükseltilmesi hedefleniyor. Haber Merkezi *** Memur-Sen'den “seyyanen zam” talebi Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yılın ilk maaş gününde Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklamalarda bulundu. Kamuda ücret dengesinin bozulduğunu vurgulayan Yalçın, emeklilere de yansıyacak şekilde ilave seyyanen zam ve gelir vergisinin %15’e sabitlenmesini talep etti. Yalçın, talepler karşılık bulana ve yasal düzenlemeler yapılana kadar meydanlarda olmaya devam edeceklerini bildirdi. Haber Merkezi

