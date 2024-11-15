İsrail’e ticaret tam gaz

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, İzmir’den İsrail’e giden yük gemisinin rota bilgilerini paylaştı.

Çömez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir’in Aliağa Nemrut Limanı’ndan kalkarak İsrail’in Hayfa Limanı’na giden KAAN DEVAL adlı yük gemisinin, 36 saat boyunca AIS vericilerini kapalı tutarak rotasının gizlendiğini belirtti. “Birkaç saat önce vericiler açılıyor, bir de görelim, gemi İsrail’in Hayfa Limanı’nda” diyen Çömez, “Yalan da, ticaret de harıl harıl devam ediyor” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi

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