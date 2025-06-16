Orta Doğu’nun geleceği barışta

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan D-8’in 28. Kuruluş Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen programdaki konuşmasında, Gazze ve Suriye’de gözü olan ve durmaya niyeti olmayan İsrail’in pervasız şekilde İran’ı vurmaya başladığını, ABD tarafından da şımartıldığını söyledi.

Uluslarararası kuruluşları ve İslâm İşbirliği Teşkilatı’nı göreve çağıran Babacan, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini, sorunların çözüm adresinin diplomasi olduğunu kaydetti. Babacan, şunları söyledi: “Uluslararası kurumları, özellikle BM’yi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nı, Orta Doğu’da barış ve güvenliği sağlama görevlerini yerine getirmeye davet ediyorum. İslâm İşbirliği Teşkilatı da bu konuda ikircikli bir tutum sergilememeli, derhal net bir tutum ortaya koymalıdır. Bizler, bu coğrafyada daha fazla kan dökülmesini değil, diyalog ve uzlaşının hâkim olmasını istiyoruz. Orta Doğu’nun geleceği savaşla değil, ancak barış ve işbirliğiyle inşa edilebilir.” Ankara - Mehmet Kara

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