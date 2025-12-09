Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaptığı basın açıklaması ile 11. Yargı Paketi’ni ve Türkiye’nin 2025 yılı hukuk karnesini değerlendirdi.

Gözaltı ve tutuklamaların sayısındaki artışa dikkat çeken Yeneroğlu, “Bu tablo siyasî ve toplumsal alanı daraltmayı, muhalefeti ve farklı düşünebilen herkesi sindirmeyi, herkesin otosansür uygulamasını ve herkesin fikirlerini kendine saklamasını amaçlayan bütünlüklü bir siyaset, yargı birlikteliğini göstermektedir” dedi. “11’inci yargı paketinde somut ve bağlayıcı hiçbir şey yok” diyen Yeneroğlu, şöyle konuştu: “Bir ülkede Anayasa Mahkemesi kararları uygulanmıyorsa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları yok sayılıyorsa, yargının bağımsız olmadığı, kuvvet ayrılığının fiilen ortadan kaldırıldığı bir ortamda elbette hiçbir yargı reform belgesi ya da ilan edilen hiçbir insan hakları eylem planı anlamlı değildir.” Ankara - Anka

