Nefret ve öfke dili insan haklarına engel - Davutoğlu, KHK’lı ailelerle bir araya geldi

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle KHK mağduru ailelerle bir araya geldiklerini açıkladı.

Davutoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Nefret ve öfke dilinin hâkim olduğu bir ortamda insan haklarının yaşaması mümkün değildir! Binlerce vatandaşımızın KHK’larla işlerinden edildiği, pasaportlarına el konulduğu ve adeta “sivil ölüme” mahkûm edildiği bir dönemde gerçek anlamda insan haklarından söz etmek mümkün değildir. Özgürlükçü bir demokrasiyi, her bir insanımızın onurunu ve hakkını gözeten bir düzeni; 85 milyon vatandaşımızla birlikte inşa edeceğiz” ifadesini kullandı. Haber Merkezi

