İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nün ilan edilmesinin 77. yıl dönümü münasebetiyle “İnsan onurunu korumayan devlet ne huzur sağlayabilir ne de refah” başlıklı basın açıklaması yayınlayarak hem dünyada, hem Türkiye’de yaşanan ağır insan hakları ihlâllerine dikkat çekti.

Yeneroğlu “İnsanlığın bugün karşı karşıya kaldığı krizler, insan haklarının tarihte hiç olmadığı kadar savunulmaya muhtaç olduğunu göstermektedir. İnsan hakları mücadelesi ve ötekinin hakkını savunmak siyasî bir tercih değil, insan olmanın gereğidir” dedi.

Yeneroğlu, şunları söyledi: “İnsan onurunu korumayan devlet hiçbir krizi yönetemez; adalet, sağlayamayan devlet topluma güven veremez. Bugün asıl ihtiyaç duyduğumuz şey, mağduru olmadığımız bir haksızlığı kendimize mesele eden bir vicdan bilincidir. Bu bilinç; farklı olana, yabancıya, göçmene, muhalife ya da bizden olmayana eşit bir saygıyı gerektirir. İnsan hakları ancak bu zeminde var olabilir.”

Ankara - Mehmet Kara