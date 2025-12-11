Faizin faturası vatandaşa

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin genel merkezinde yapılan MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Her 100 liralık verginin 21 lirası faize

Dervişoğlu: Bütçenin yedide biri faize Kılıç, şunları kaydetti: “2026 Bütçesi de önceki bütçelerin kopyala yapıştır versiyonu. Borç-Faiz-Vergi bütçesi. Yeni borçlar alınacak, yine borçlanmaya gidilecek. Bu borçların maliyeti olarak ne ödenecek? Faiz. Faiz ödemeleri neyle yapılacak? Vergiyle. Vergiler kimden toplanacak? Vatandaştan! Dolayısıyla bu bütçedeki faiz yükünü kim çekecek? Halk çekecek, biz çekeceğiz, sen çekeceksin. Vatandaş çekecek. Öyleyse bu bütçeden vatandaşa düşen borçtur, faizdir, vergidir ve vatandaş bu bütçeye tepki göstermelidir.” Ankara - Anka

