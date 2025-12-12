"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2025 CUMA - YIL: 56

Özel: Demokrasi olmazsa huzur da refah da olmaz

12 Aralık 2025, Cuma
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Çatalca’da gerçekleştirilen Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi’nde konuştu.

Özel, “Biz zengin bir ülkeyiz. Toprağımız bereketli, insanımız çalışkan. Petrolümüz de var, kıymetli madenlerimiz var. Üç tarafımız deniz. Her imkânımız var. Ama maalesef kötü yönetiliyoruz. Talihsizlik AK Parti’nin iktidarda olması, halkın genelini değil; küçük bir zümreyi kayırması. Demokrasi olmazsa, adalet olmazsa ülkede asla ve asla huzur da olmuyor, refah da olmuyor. Bir yandan yorulacaksın, bu milleti de bu kadar yoracaksın. Sonra karşına çıkan sandıkta yenileceksin. Kendin yendiğinde, kazandığında baştacı yaptığın millî iradeyi alaşağı edeceksin. Bu milletin seçtiklerine saygı göstermeyip, onlara darbe yapacaksın. Onları toplayıp Silivri’ye atacaksın. Kendinden sonraki iktidara yargı darbesi yoluyla mani olmaya çalışacaksın. Sonra diyeceksin ki ‘Oturun kardeşim. Oturun oturduğunuz yerde.’” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka

