Üç milletvekili AKP'ye katıldı

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP listelerinde yer alarak milletvekili seçilen üç kişi, dünkü grup toplantısında AKP’ye katıldı.

Bu isimler, CHP’den ihracı istenirken istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ile Gelecek Partisi’nden yedi ay önce ayrılan ve bağımsız olan İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rozet taktığı vekillerle birlikte AKP’nin milletvekili sayısı 275 oldu. Haber Merkezi

