Ramazan ayında oruç tutmanın sevabı ne kadardır?

Ramazan Fıkhı

Ramazan ayında oruç tutmanın sevabına had ve hesap yoktur, sınır yoktur, kayıt yoktur. Allah’ın rahmeti, feyzi, bereketi, sevabı, hayrı, bizim umduğumuz ve beklediğimiz ölçüde değil; Allah’ın sonsuz lütfu ölçüsünde ebediyen elimizden ve gönlümüzden tutacaktır.

Peygamber Efendimiz (asm) bildiriyor ki: Allah-u Zülcelâl Hazretleri şöyle buyurdu: “İnsanoğlunun her işi kendisi içindir. Ancak oruç değil. Oruç benim içindir. Ve onun mükâfâtını Ben veririm.”

Evet. Peygamber Efendimiz (asm) müjdeliyor ki, oruç tutanlar Cennete şeref kapısından girecekler. Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyuruyor: “Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamet gününde yalnız oruçlular girer. Onlarla birlikte başka kimse giremez. “Nerede oruç tutanlar?” diye çağırılır ve oruç tutanlar oradan Cennete girdirilir. Sonuncusu da girdi mi, artık kapı kapanır ve o kapıdan kimse giremez.” 1

Dipnot:

1. Buhârî, Müslim