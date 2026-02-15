Sahur notu

Faaliyet Köşesi

Merhabalar sevgili çocuklar. Bu hafta Ramazan hazırlığı olarak bir faaliyet yaptık. İçimiz kıpır kıpır. On bir ayın sultanını bekliyoruz. Geceleri ailecek kalkıp, tatlı sohbetler eşliğinde sahur yapmak her çocuğun beklediği andır. Sizler de sahura kalkmak istediğinizde, kapınıza not asmak ister misiniz?

Malzemeler:

• Renkli ya da beyaz kâğıt

* Makas

• İp ya da şönil

• Kalem

• Delgeç

• Süslemek için sticker



Yapılışı:

Öncelikle kâğıt ya da kartonumuzu dikdörtgen şeklinde kesiyoruz. Daha sonra kestiğimiz dikdörtgen kâğıdımızın ortasına "Lütfen beni de sahura kaldırır mısınız?" notunu yazalım. Kâğıdımızı istediğimiz şekilde süsleyelim. Çiçekler çizerek ya da sticker yapıştırarak süsleyebiliriz. Delgeç ile ya da sivri uçlu bir eşyamız ile en üst ortasından bir tane delik açalım. Delikten ip ya da şönil geçirip uçlarını bağlayalım. Artık kapımıza sahur için notumuzu asabiliriz. Şimdiden Ramazan-ı Şerifinizi tebrik ediyorum çocuklar. Yepyeni etkinlik fikirleri ile tekrar görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.