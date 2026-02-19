Emevî Camii ve Bediüzzaman

Üstadın İzinde Camiler

Suriye'nin başşehri Şam’da, insanı karşılayan en heybetli yapılardan biri Emevî Camii’dir. Şam Kalesi’nin yanı başında yükselen bu büyük mabet, İslâm dünyasında günümüze kadar ayakta kalabilmiş en eski camilerden biri olarak asırlardır tarih ve maneviyatı bir arada taşır.

Emevî Camii, Emevî Halifesi I. Velid tarafından 715 yılında inşa ettirilmiştir. İç mekânını süsleyen nadide mozaikler, zarif minareler, geniş avlu ve görkemli kapılar, Emevî Camii’ni mimarî açıdan eşsiz kılar. İslâm tarihinde dört mezhebin bir arada temsil edildiği nadir mabetlerden biri olan camide, mezheplere ait bölümler ve mihraplar yer almıştır.

Tarihin önemli olaylarına şahit oldu

Emevî Camii aynı zamanda birçok önemli tarihî olaya şahitlik etmiştir. Emevî Camii’nin kapladığı 7 bin metrekarelik alanda ayrıca Selâhaddin Eyyûbî türbesi, Hz. Hüseyin’in kızı Seyyide Rukiye Camii, Türk Şehitliği bulunuyor. Hz. Yahya Peygamberin kabri ile İmam-ı Hüseyin’in Kerbelâ’da Yezid’in adamları tarafından kesilen ve Şam’a getirilen mübarek başlarının defnedildiği ve ziyaret edildiği bölümler yer alıyor.

Tarih boyunca halifeler adına hutbeler burada okunmuş, devletin mesajları ve kararları bu kürsüden halka duyurulmuştur. Bu yönüyle Emevî Camii, sadece ibadet mekânı değil; yönetim ve toplumsal düzenin şekillendiği bir merkez hâline gelmiştir. İmam Gazâlî, İmam Nevevî, İbni Teymiyye gibi pek çok büyük âlim dersler vermiştir. Şam’ın ilim hayatı büyük ölçüde Emevî Camii etrafında şekillenmiş, cami ilimle ibadetin iç içe geçtiği bir medrese hüviyeti kazanmıştır. Şam ulemasının ısrarlı daveti üzerine büyük İslâm âlimi Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri de bu camiye gelip asrın hutbesi olan "Hutbe-i Şamiye"yi irad etmişti.

—Devamı yarın—