Ramazan’a hazır mıyız?

Sor Bakalım

Merhaba arkadaşlar. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Özlediğimiz ve sevdiğimiz bir misafir geleceği zaman nasıl heyecanla hazırlıklar yapıyorsak, Ramazan ayı geleceği için de çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Peki, Ramazan için nasıl hazırlıklar yapabiliriz?

* Öncelikle Ramazan nedir?, Biz bu ayda neden oruç tutuyoruz? gibi bilgilerimizi tazelememiz, Ramazan ayının manasını bilmemiz gerekir. Bilelim, tanıyalım ki, sevelim. Sevgi ile Ramazan’ı karşılayalım.

* Namazlarımızı düzenli kılmaya kendimizi alıştıralım. Namazın kılınışında, sure ve dualarda eksiklerimiz varsa tamamlayalım. Bu konuda büyükleriniz size seve seve yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin.

Kur’ân ayına Kur’ânla başlayalım

Ramazan ayı aynı zamanda Kur’ân ayıdır. Kur’ân bu ayda indirilmiştir. Ramazan ayında Kur’ân okumanın sevabı diğer zamanlara göre, her harf için bir yerine bindir. Öyleyse biz de Ramazan ayı gelmeden, onu Kur’ân’la karşılamak için bu günlerde Kur’ân-ı Kerîm okuyalım. Okumamızı geliştirelim. Bilmiyorsak, öğrenelim. Ramazan ayı Kur’ân’a daha yakın olmamız için bir başlangıç olsun.

Sahurlara hazır mıyız?

Ramazan’ın en eğlenceli yönlerinden biri de gece yarısı uyanmak ve sofraya oturmak değil mi? Bunun için akşam erken uyumaya şimdiden alışırsanız, Ramazan’da sahura kalkmak kolaylaşır. Eh bazen birazcık uykusuzluk, birazcık açlık da olacak tabiî, işte zaten bu yüzden Ramazan, aynı zamanda “sabır ayı”. Sabır kahramanları olmaya hazır mıyız?

Kalbimizi güzelleştirmeye hazır mıyız?

Dışımızın güzel görünmesine önem verip aynalara bakıyoruz değil mi? Peki ya içimiz? Kalbimiz nasıl acaba? Kırıcı sözlerden uzak durmak, arkadaşlarımızla iyi geçinmek, anne babamıza, büyüklerimize daha saygılı olmak, iyiliklerimizi artırmak da kalbimize bakım yapmak, içimizi güzelleştirmektir. Ramazan’a tertemiz, güzel bir kalple girmeye hazır mıyız? Haydi bakalım can kardeşler, Ramazan’da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

