"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Ramazan’a hazır mıyız?

Mehtap Yıldırım Yükselten
15 Şubat 2026, Pazar
Sor Bakalım

Merhaba arkadaşlar. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. Özlediğimiz ve sevdiğimiz bir misafir geleceği zaman nasıl heyecanla hazırlıklar yapıyorsak, Ramazan ayı geleceği için de çok heyecanlıyız ve mutluyuz. Peki, Ramazan için nasıl hazırlıklar yapabiliriz? 

 * Öncelikle Ramazan nedir?, Biz bu ayda neden oruç tutuyoruz? gibi bilgilerimizi tazelememiz, Ramazan ayının manasını bilmemiz gerekir. Bilelim, tanıyalım ki, sevelim. Sevgi ile Ramazan’ı karşılayalım. 

* Namazlarımızı düzenli kılmaya kendimizi alıştıralım. Namazın kılınışında, sure ve dualarda eksiklerimiz varsa tamamlayalım. Bu konuda büyükleriniz size seve seve yardımcı olacaktır. Yeter ki siz isteyin.  

Kur’ân ayına Kur’ânla başlayalım

Ramazan ayı aynı zamanda Kur’ân ayıdır. Kur’ân bu ayda indirilmiştir. Ramazan ayında Kur’ân okumanın sevabı diğer zamanlara göre, her harf için bir yerine bindir. Öyleyse biz de Ramazan ayı gelmeden, onu Kur’ân’la karşılamak için bu günlerde Kur’ân-ı Kerîm okuyalım. Okumamızı geliştirelim. Bilmiyorsak, öğrenelim. Ramazan ayı Kur’ân’a daha yakın olmamız için bir başlangıç olsun. 

Sahurlara hazır mıyız?

Ramazan’ın en eğlenceli yönlerinden biri de gece yarısı uyanmak ve sofraya oturmak değil mi? Bunun için akşam erken uyumaya şimdiden alışırsanız, Ramazan’da sahura kalkmak kolaylaşır. Eh bazen birazcık uykusuzluk, birazcık açlık da olacak tabiî, işte zaten bu yüzden Ramazan, aynı zamanda “sabır ayı”. Sabır kahramanları olmaya hazır mıyız? 

Kalbimizi güzelleştirmeye hazır mıyız?

Dışımızın güzel görünmesine önem verip aynalara bakıyoruz değil mi? Peki ya içimiz? Kalbimiz nasıl acaba? Kırıcı sözlerden uzak durmak, arkadaşlarımızla iyi geçinmek, anne babamıza, büyüklerimize daha saygılı olmak, iyiliklerimizi artırmak da kalbimize bakım yapmak, içimizi güzelleştirmektir. Ramazan’a tertemiz, güzel bir kalple girmeye hazır mıyız? Haydi bakalım can kardeşler, Ramazan’da görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Not: Sorularınızı “Sor bakalım”‘a yazmayı unutmayın. 

İletişim: [email protected]

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ateşkes dinlemeyen İsrail, yine Gazze'nin kuzeyini bombaladı

    Fenerbahçe, Trabzonspor'un yenilmezlik serisine son verdi

    Albanese yalnız değil!

    'Sabredecek halimiz, dayanacak takatimiz kalmadı'

    Milletvekillerinin hiçbir hükmü yoktur

    ABD, uyuşturucu taşıdığı gerekçesiyle bir tekneyi daha vurdu: 3 kişi öldü

    Araç kiralarken ''sahte'' web sitelerine dikkat!

    'EİDS ile ''yetkisiz'' emlakçılar, ortadan tamamen kalkacak'

    Pezeşkiyan: Hiçbir ülke savaştan hayır görmez

    Coventry Caddesi yine Ramazan'a hürmeten süslendi

    İzmir'de istinat duvarı çöktü: 2 bina ve 6 araç hasar gördü - "Göktaşı düştü sandım"

    Fransa'da Müslüman karşıtı vakalar arttı!

    Selimiye Camisi'nin minareleri mahyayla süslendi

    Avrupalıların üçte ikisi: Ülkelerimiz tehdit altında!

    Rusya'dan İsrail uyarıları: 'Suriye topraklarında "keyfi saldırılar" düzenliyor!'

    Nurculuğun yüzyıllık tarihi (2. Bölüm)

    "Çok rastlamadığımız bir durum"

    'Kudüs'e karşı alınan her karar, Yahudileştirme sürecinin bir parçasıdır'

    'İran'da rejim değişikliği, bence olabilecek en iyi şey'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.