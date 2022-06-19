"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Korkmayınız, hürriyet galebe edecek

Risale-i Nur'dan
19 Haziran 2022, Pazar
Korkmayınız; medeniyet, fazilet, hürriyet, âlem-i insaniyette galebe çalmaya başladığından, bizzarure terazinin öteki yüzü şey’en feşey’en hafifleşecektir.

Farz-ı muhal olarak, Allah etmesin, eğer bizi parça parça edip öldürseler; emin olunuz, biz yirmi olarak öleceğiz, üç yüz olarak dirileceğiz. Başımızdan rezâil ve ihtilâfatın gubarını silkip, hakikî münevver ve müttehid olarak kervan-ı benîbeşere pişdarlık edeceğiz. Biz, en şedid, en kavî ve en bâkî hayatı intâc eden öyle bir ölümden korkmayız. Biz ölsek de, İslâmiyet sağ kalır. O millet-i kudsiye sağ olsun. “Feküllü âtin karîb” [Gelmesi muhakkak olan her şey, uzak da olsa yakındır.]

Suâl: “Gayr-i müslimlerle nasıl müsâvî olacağız?”

Cevap: Müsâvât ise fazilet ve şerefte değildir, hukuktadır. Hukukta ise şah ve geda birdir. Acaba bir Şeriat “Karıncaya bilerek ayak basmayınız” dese, tâzibinden men etse, nasıl benî Âdemin hukukunu ihmal eder? Kellâ! Biz imtisal etmedik. Evet, İmam-ı Ali’nin (ra) âdi bir Yahudî ile muhakemesi ve medar-ı fahriniz olan Salâhaddin-i Eyyubî’nin miskin bir Hristiyan ile mürafaası, sizin şu yanlışınızı tashih eder zannederim.

HÂŞİYE: Eski Said, Nur’un parlak hâsiyetinden gelen kuvvetli ümit ve tam teselli ile siyaseti İslâmiyete alet yaparak, hararetle hürriyete çalışırken, diğer bir hiss-i kable’l-vuku ile dehşetli ve lâdinî bir istibdad-ı mutlakın geleceğini bir hadis-i şerifin manasından anlayıp, elli sene evvel haber vermiş. Said’in teselli haberlerini o istibdad-ı mutlak, yirmi beş sene bilfiil tekzip edeceğini hissetmiş ve otuz seneden beri “Eûzü billahi mine’ş-şeytani ve’s-siyaseti” [Şeytanın ve siyasetin şerrinden Allah’a sığınırım.] deyip, siyaseti bırakmış, Yeni Said olmuştur.

Eski Said Dönemi Eserleri, Münazarat, s. 182

LÛ­GAT­ÇE:

gubar: toz.

ihtilâfât: ihtilâflar, anlaşmazlıklar, ayrılıklar.

imtisal etmek: uymak, gerekeni yapmak.

lâdinî: dinsiz.

münevver: aydın, aydınlanmış; nurlanmış.

mürafaa: duruşma, yüzleşerek muhakeme olma.

müsâvî: eşit, denk.

müttehid: ittihad etmiş, birleşmiş, birlik oluşturmuş.

pişdarlık: öncülük, önderlik.

rezâil: rezillikler.

şey’en feşey’en: yavaş yavaş.

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tarımı GAP kurtarır - Dünyanın 9 büyük projesinden biri

    Demirel demokrasi ve adaletin sesi oldu

    Ne söylediğiniz değil, ne yaptığınız önemli

    "Rusya ablukasına takılan" Ukraynalı çiftçiler yeni çözüm yolları arıyor

    İspanya'da 30'dan fazla yerde orman yangını çıktı

    84 yaşında YKS'ye girdi

    İyiliğin açmadığı kapı olmaz

    Gelecek sezonun yabancı oyuncu kuralı açıklandı

    Akşener: Süleyman Demirel’i saygı ve rahmetle anıyorum

    ‘Kur korumalı’ için üç ayda 21 milyar lira ödendi

    Gıdada çifte kavruk enflasyon var

    Hanefi Avcı: Demirtaş bahane

    Yeneroğlu: Irkçılığa müsaade etmeyelim

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz’da erken seçim çağrısı mı yapacak?

    Türkiye çok hızlı yaşlanıyor

    Helal kesim yasağı kabul görmedi

    Kılıçdaroğlu: Süleyman Demirel örnek devlet adamıydı

    Zelenskiy: Rusya'nın bu savaş için en yüksek bedeli ödemesi gerekiyor

    Fransa kavruluyor

    YKS'de 1. aşama tamamlandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP’nin demokratlığı tek adamlığa kadar
    Misbah ERATİLLA

    Abdulmecid Ünlükul ve evlat acısı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Yasamayı yürütenden yargıya tal.
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Muhalefetin rol modeli Demirel mi?
    Mehmet KARA

    Aday belli olsa ne olur?
    Risale-i Nur'dan

    Korkmayınız, hürriyet galebe edecek
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Tarımı GAP kurtarır - Dünyanın 9 büyük projesinden biri
    Feyzullah ERGÜN

    Tıbb-ı Nebevî’den şifa kaynakları (1)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.