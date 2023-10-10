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10 EKİM 2023 SALI - YIL: 54

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türkiye ve İtalya ev sahipliği yapacak

10 Ekim 2023, Salı 14:02
UEFA, 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2032) ev sahipliğinin Türkiye ve İtalya ortaklığına verildiğini duyurdu.

UEFA'nın Nyon'daki merkezinde gerçekleştirilen UEFA Yönetim Kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törenle EURO 2032'nin Türkiye-İtalya ortaklığına verildiği açıklandı.

Törende EURO 2028 ev sahipliğinin de Birleşik Krallık ve İrlanda Cumhuriyeti ortaklığına verildiği duyuruldu.

Yönetim kurulu toplantısının ardından gerçekleştirilen törende UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina ile iki ülkenin heyetleri birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Başkan Mehmet Büyükekşi, Başkan Vekili Mustafa Eröğüt, Genel Sekreter Kadir Kardaş ve Türkiye'nin EURO 2032 adaylığındaki futbol elçisi olan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel büyük sevinç yaşadı.

TFF'den EURO 2032 ev sahipliği için UEFA'ya teşekkür

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Akdeniz kültürünü paylaşan iki ülkeye, EURO 2032'ye ev sahipliği yapma onurunu verdiği için UEFA'ya şükranlarımızı sunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ve Türkiye Futbol Federasyonu, yeni dostluk köprüleri kurup futbol mirasına kalıcı bir katkı bırakarak bugüne kadar düzenlenen en iyi Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için güçlerini birleştirdi. Önümüzdeki yıllarda İtalya ve Türkiye, 'Play as One' mottomuzda da belirttiğimiz gibi, büyük bir tutku ve bağlılıkla çalışarak 2032 yılına kadar taraftarlara en üst düzey Avrupa Şampiyonası deneyimini sunmak için yoğun bir iş birliği içinde olacaktır."

EURO 2032'yi alan Türkiye tarihinde ilk kez şampiyonaya ev sahipliği yapacak

2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı (EURO 2032) İtalya ile ortaklaşa düzenleyecek Türkiye, tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Daha önce 6 kez Avrupa Şampiyonası'na aday olan ancak ev sahipliği hakkını elde edemeyen Türkiye, 2032 yılında İtalya ile ortaklaşa Avrupa futbolunun en büyük organizasyonunu düzenleyecek.

EURO 2032 için yalnızca Türkiye ve İtalya adaylık başvurusunda bulunmuştu.

Daha önceki 4 adaylığında başarılı olamayan ve 2 adaylığından da oylama sürecine geçilmeden çekilen Türkiye, 7. girişiminde turnuvanın ev sahipliğine hak kazandı.

EURO 2008'e Yunanistan ile aday olan Türkiye, EURO 2012, EURO 2016 ve EURO 2024'e tek başına adaylık başvurusu yaptı.

Türkiye, EURO 2020 ve 2028 adaylıklarından ise çekilme kararı almıştı.

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki 5'er şehirde gerçekleştirilecek

EURO 2032 Türkiye ve İtalya'daki toplam 10 şehirde düzenlenecek.

İki ülke tek adaylık için hazırladığı dosyalarda 10'ar şehir seçmişti. İki ülke federasyonları yapacakları toplantıların ardından maçların ülkelerinde oynanacağı 5'er şehri belirleyecek. İki ülkeden toplam 20 aday stadın 10'u, UEFA tarafından 2026 Ekim'e kadar açıklanacak.

Her iki ülkede de aynı sayıda grup, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçı oynanacak. EURO 2032'nin açılış ve final maçlarının hangi ülkede oynanacağı ise yapılacak görüşmelerin sonrasında belli olacak.

AA

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