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25 NİSAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Devler Ligi'nde Tottenham ve Ajax sürprizi

18 Nisan 2019, Perşembe 17:28
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçlarının en dikkati çeken performanslarına, uzun yıllar sonra son 4'e kalmayı başaran Tottenham ve Ajax imza attı.

Türk hakem Cüneyt Çakır'ın yönettiği Manchester City-Tottenham mücadelesi, hem turnuva tarihi hem de Tottenham Kulübü bakımından birçok rekora sahne oldu.

Tottenham, sahasında 1-0 kazandığı maçın rövanşında Manchester City'ye 4-3 yenilmesine karşın deplasmanda fazla gol atmanın avantajıyla yarı finale çıktı.

57 yıl sonra adını son 4'e yazdıran Tottenham, iki yarı final arası 40 yıl (1974-2014) bekleyen Atletico Madrid'e ait rekoru kırdı.

Tottenham, Şampiyonlar Ligi'nin mevcut formatına kavuştuğu 1992'den beri Arsenal, Chelsea, Leeds United, Liverpool, Manchester City, Manchester United'dan sonra yarı finale yükselen 7. İngiliz kulübü oldu. Böylece İngiltere, İspanya ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi.

Manchester'da gol düellosu

Bir devrede galibiyetin en fazla el değiştirdiği Şampiyonlar Ligi karşılaşması rekoru, Manchester City-Tottenham maçında kırıldı.

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk defa bir maçın ilk 11 dakikasında 4 gole tanıklık etti. Önceki rekor 20 dakikayla 2009'daki Debrecen-Fiorentina karşılaşmasında kırılmıştı.

Filelerin ilk 21 dakikada 5 kez havalandığı mücadele, en hızlı 5 gol atılan Şampiyonlar Ligi maçı olarak da tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi kariyerindeki gol sayısını 12'ye çıkaran Tottenham'ın Güney Koreli kanat oyuncusu Son Heung-min, Özbek Maxim Shatskikh'i geçerek turnuva tarihinin en skorer Asyalı futbolcusu oldu.

Ajax'ın yarı final için 16 maça çıkması gerekti

Son 16 turunda dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid'i turnuva dışında bırakan Ajax, çeyrek finalde de Juventus'u elemeyi başardı. Müzesinde 4 Şampiyonlar Ligi kupası bulunan Hollanda kulübü, 1996-1997 sezonundan bu yana ilk kez yarı finale yükseldi.

Ajax, "Devler Ligi"nde üç ön eleme turu geçerek yarı final oynayan ilk takım oldu. Şu ana kadar 16 maç oynayan Hollanda ekibi, 2001-2002 sezonunda yarı final gören Valencia'dan sonra en fazla karşılaşmaya çıkarak yarı final biletini aldı.

Barcelona, Nou Camp'ta yenilmiyor

Deplasmanda 1-0 yendiği Manchester United'ı, Nou Camp Stadı'nda da 3-0 mağlup eden Barcelona, seyircisi önünde çıktığı Şampiyonlar Ligi maçlarındaki yenilmezlik serisini 31 karşılaşmaya (28 galibiyet, 3 beraberlik) çıkardı ve kendisine ait rekoru geliştirdi.

Bu sezon 7 galibiyet, 3 beraberlikle yarı finale gelene kadar yenilgi yüzü görmeyen tek takım olan Barcelona, hiçbir müsabakada geriye düşmedi.

Ronaldo 9 yıl sonra yarı finalde yok

Juventus'un sezon başında renklerine bağladığı Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finali göremedi.

2009-2010 sezonunda son 16 turunda Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a elenen Real Madrid'in kadrosunda yer alan Ronaldo, sonraki sezonlarda 4 kez yarı final heyecanı yaşarken, takımının finale çıktığı 4 sezonda da şampiyonluk turu attı.

Şampiyonlar Ligi tarihinin en skorer oyuncusu Cristiano Ronaldo, gol sayısını 126'ya çıkardı. Gollerinin 65'ini grup aşaması sonrası kaydeden Ronaldo, bu alandaki rekoru da elinde tutuyor.

AA

Etiketler: şampiyonlar ligi
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