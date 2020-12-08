Dünya Kupası elemelerindeki fikstürümüz belli oldu

Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa elemelerinde mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile G Grubu'nda yer alan ay-yıldızlı ekip, ilk maçına sahasında çıkacak. Millilerin maç programı şöyle: 24 Mart 2021: Türkiye-Hollanda 27 Mart 2021: Norveç-Türkiye 30 Mart 2021: Türkiye-Letonya 1 Eylül 2021: Türkiye-Karadağ 4 Eylül 2021: Cebelitarık-Türkiye 7 Eylül 2021: Hollanda-Türkiye 8 Ekim 2021: Türkiye-Norveç 11 Ekim 2021: Letonya-Türkiye 13 Kasım 2021: Türkiye-Cebelitarık 16 Kasım 2021: Karadağ-Türkiye AA

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