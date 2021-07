Dünya Sağlık Örgütü: Euro 2020 salgını yaydı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa’da Covid-19 vak’alarının yeniden tırmanışa geçtiğini açıkladı.

WHO, “disiplinli olmaya devam edilmezse” salgında yeni bir dalganın yaşanabileceği uyarısında bulundu. WHO Avrupa Direktörü Hans Kluge; kısıtlamaların gevşetilmesi, seyahatlerin artması, kalabalıkların bir araya gelmesi sebebiyle kıt’ada Covid-19 vak’alarının geçen hafta yüzde 10 arttığını söyledi. WHO yetkilileri ayrıca Avrupa Futbol Şampiyonası’nın (EURO 2020) da Avrupa’da vak’a sayılarındaki artışta etkili olduğuna işaret ediyor. WHO Âcil Durum Sorumlusu Catherine Smallwood, sorunun stadyumlarla sınırlı olmadığını belirterek, “Oralara giden insanlar nasıl seyahat ediyor, kalabalık otobüs konvoylarıyla mı? Maçları izlemek için kalabalık barlara mı gidiliyor? Bunlara bakmak lâzım” dedi. Smallwood, “Sürekliliği olan bu faaliyetler virüsün yayılmasını hızlandırıyor” diye konuştu.