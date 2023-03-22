EURO 2024 Elemeleri başlıyor

2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nin ilk haftası, yarın oynanacak maçlarla başlayacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek turnuvanın finallerine katılacak takımların belirleneceği eleme turunun ilk haftasında, gruplarda 23 karşılaşma oynanacak. D Grubu'nda yer alan Türkiye, ilk maçında 25 Mart Cumartesi günü TSİ 20.00'de Ermenistan'a konuk olacak. Elemelerde ilk hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle: 23 Mart Perşembe: - C Grubu 22.45 İtalya-İngiltere 22.45 Kuzey Makedonya-Malta - H Grubu 18.00 Kazakistan-Slovenya 22.45 Danimarka-Finlandiya 22.45 San Marino-Kuzey İrlanda - J Grubu 22.45 Portekiz-Lihtenştayn 22.45 Slovakya-Lüksemburg 22.45 Bosna Hersek-İzlanda 24 Mart Cuma: - B Grubu 22.45 Fransa-Hollanda 22.45 Cebelitarık-Yunanistan - E Grubu 22.45 Çekya-Polonya 22.45 Moldova-Faroe Adaları - F Grubu 22.45 İsveç-Belçika 22.45 Avusturya-Azerbaycan - G Grubu 20.00 Bulgaristan-Karadağ 22.45 Sırbistan-Litvanya 25 Mart Cumartesi: - A Grubu 17.00 İskoçya-Kıbrıs Rum Kesimi 22.45 İspanya-Norveç - D Grubu 20.00 Ermenistan-Türkiye 22.45 Hırvatistan-Galler - I Grubu 20.00 Belarus-İsviçre 20.00 İsrail-Kosova 22.45 Andorra-Romanya AA

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