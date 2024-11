Fenerbahçe 90+12. dakikada 3 puana ulaştı

Turkcell Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u uzatmanın son dakikasında attığı golle 3-2 yenerek lider Galatasaray ile puan farkını 5'e indirdi.

Galibiyete 90+12. dakikada Amrabat'ın attığı gol ile ulaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın bay geçtiği haftayı kayıpsız geçerek zirve takibini sürdürdü.

Ligde puanını 23'e yükselten ve 2. sıraya yerleşen sarı-lacivertli takım, son dakikada attığı gol ile zorlu Trabzon deplasmanında güldü.

Karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Fred, Dzeko ve Amrabat atarken ev sahibi takımın golleri ikisi de penaltıdan olmak üzere Banza'dan geldi.

Fenerbahçe, ligde son 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 10 puan çıkarmayı başardı.

Sarı-lacivertli forma ile ilk golünü atan Amrabat, kritik Trabzon deplasmanında takımına can veren isim oldu.

Trabzonspor'dan art arda 2. yenilgi

Trabzonspor, bu sezon ligde Göztepe deplasmanının ardından Fenerbahçe'ye de kaybederek art arda iki maçtan da puansız ayrıldı.

Ligde 10. maç sonunda 2 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 12 puanda kalan Karadeniz ekibi, kötü gidişatını da sürdürdü.

Trabzonspor Kulübü, maç içerisinde ve sonrasında 3 ayrı paylaşımda bulunarak karşılaşmanın hakemlerine tepki gösterdi.

İlk yarı

1. dakikada Nwakaeme'nin ceza alanı içinden vuruşunda, kaleci Livakovic üzerine doğru gelen topu yatarak kontrol etti.

5. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı içinde Ozan Tufan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak az farkla üsten auta gitti.

11. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Banza ile hava topuna yükselen Osayi-Samuel'in ters vuruşunda, kaleci Livakovic sağ üst köşesine gelen topu güçlükle çıkardı.

13. dakikada Nwakaeme'nin soldan pasında topla sağ çaprazda buluşan Visca'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

17. dakikada Amrabat'ın sağdan ortasında, kaleci Uğurcan Çakır top Çağlar Söyüncü'ye gelmeden tehlikeyi önledi.

22. dakikada Fred'in ceza alanı dışından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

24. dakikada Tadic'in pasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki En-Nesyri'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yatarak tehlikeyi önledi.

36. dakikada Çağlar Söyüncü'nün hatalı pasında sol çaprazda kaleci Livakovic ile karşı karşıya kalan Ozan Tufan'ın içeriye çıkardığı topu son anda Çağlar uzaklaştırdı.

37. dakikada Visca'nın soldan ortasında ceza alanı içinde Okay Yokuşlu'nun kafa vuruşunda, kaleci Livakovic topu kornere çıkardı.

42. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Hızlı gelişen konuk takımın atağında sol çizgiden ceza alanına doğru ilerleyen En-Nesyri'nin yerden pasında yakın mesafeden Fred, meşin yuvarlağı dokunarak filelere gönderdi: 0-1

45. dakikada Saint-Maximin'in ceza alanı dışı sol çaprazından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sol köşesine gelen topu uzaklaştırdı.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde kapadı.

İkinci yarı

48. dakikada Saint-Maximin'in şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak topu uzaklaştırmayı başardı.

49. dakikada Saint-Maximin'in pasında Szymanski'nin vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır tehlikeyi önledi.

54. dakikada Visca'nın soldan ortasında, topa müdahale etmeye çalışan Djiku'nun ayağı Okay Yokuşlu'nun ayağına geldi. Hakem Oğuzhan Çakır, önce Okay Yokuşlu'nun şutunda aut kararı verdi. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Çakır, penaltı kararı verdi.

59. dakikada Banza, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Livakovic'in solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1

61. dakikada bu kez Çağlar Söyüncü ile ceza alanı içinde girdiği ikili mücadelede Banza, kendini yerde buldu. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen hakem Oğuzhan Çakır, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada tekrar penaltı noktasının gerisine geçen Banza, topu kaleci Livakovic'in ters köşesinden yine filelere yolladı: 2-1

75. dakikada Fenerbahçe beraberliği sağladı. İrfan Can Kahveci'nin pasında arka direkte altıpas içinde Dzeko, topu filelere göndererek eşitliği sağladı: 2-2

83. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan ortasında ceza alanı içinde Çağlar Söyüncü ile Banza'nın pozisyonunda sarı-lacivertli oyuncular, Banza'nın topa elle müdahale ettiğini itiraz etti. Pozisyonun kontrolünün ardından devam kararı verildi.

90+12. dakikada Kostic'in soldan yerden ortasında, yakın mesafeden Amrabat'ın şutunda savunmaya da çarpan top filelerle buluştu: 2-3

Fenerbahçe karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Trabzonspor Kulübü Başkanı Doğan

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın 3-2 mağlup olduğu maç sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, takımını ve oyuncularını tebrik ederek, "Gereken mücadeleyi gösterdiler, sahada kaldılar ama saha dışındaki şerefsizlere maalesef mağlup olduk yine. Ligin başından beri Trabzonspor'un üzerine haysiyetsizce oynanan bir oyun var, bakın çok net söylüyorum haysiyetsizce, ahlaksızca." diye konuştu.

"Tabii biz bunun arkasında neyin olduğunu biliyoruz." diyen Doğan, şu değerlendirmede bulundu:

"Burada iki tane operasyon var. Birinci operasyon, Trabzonspor takımına yapılan operasyon. İkinci operasyonu zamanı geldiğinde açıklayacağız. Ben her şeyden önce taraftarımıza ve bugün burayı dolduran binlerce insana üzüldüm. Herkes buraya çoluğuyla çocuğuyla bu maçı kazanmak, galibiyeti görmek için gelmiş ama buraya planlı bir şekilde gönderilen bir şerefsize yenilmiş. İlk golle alakalı bu saatten sonra bana kimse bir şey anlatamaz. Bu pozisyonun faul olduğunu söyleyen hakem, 'Ben bu pozisyonu gözümle gördüm' diye işaret ediyor, kural artık belli herkes de neyin ne olduğunu biliyor. Buraya biri tarafından planlanarak, kurularak gönderilmiş. Ama hiçbir şekilde, açık ve net söylüyorum Trabzonspor camiasının, Trabzon şehrinin ve taraftarının önünde kimse duramaz. Artık sonuna geldi bu iş, ya bu saatten sonra herkes ayağını denk alacak ya da Trabzonspor camiası adama haddini çok sert bir şekilde bildirecek."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho: Sisteme karşı oynamak gerçekten çok zor

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yenen Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın VAR Hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki göstererek, "Sisteme karşı oynamak gerçekten çok zor ki bugün de sistemin bir adı vardı: o da Atilla." dedi.

Mourinho, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'ye gelme durumu oluştuktan sonra maçlara bakmaya başladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Ama benim bakış perspektifim farklıydı. Gelecekte çalışacağım oyuncuları tanıma adına daha çok oyunculara odaklanmıştım maçları izlerken. Başka şeylere odaklanmamıştım. Tamamen takıma odaklanmıştım. Tabii ki ben buraya gelmeden önce başkanımızla buluştuğumuzda, sportif direktörümüzle buluştuğumuzda bana bunlar bahsedilmişti. Hatta daha da öncesinde bildiğiniz gibi başka önemli ve saygı duyulası bir Türk kulübüyle de görüşmüştüm. Bunlar bana bahsedilmişti. Ama boyutunu görünce inanamadım. Çünkü gerçekten çok karanlık ve kötü kokuyor diyebilirim."

"Tabii ki benim işim bu. Ben her şeyimi kulübüme vereceğim" ifadesini kullanan Mourinho, "Ama şunu net bir şekilde söylemek istiyorum kesinlikle ve kesinlikle Trabzonspor’a karşı bir durumum yok. Yıllar boyunca iki kulüp arasında bir rekabet var ama bu rekabet benimle değil. Ben burada Roma ile de oynadım. Çok güzel bir stat. Taraftarlar takımlarını her zaman destekliyor. Takım elinden gelenin en iyisini yapıyor sonuçları almak için. Ama bazı oyuncular var ki onlar çok iyi biliyorlar şunu öğrenmişler ki Fenerbahçe’ye karşı oynadığınız zaman sistem de sizden yana. Dolayısıyla bu oyuncular da bu duruma adapte oluyorlar. Trabzonspor’dan bazı oyuncular bunu biliyorlardı ki bunu da akıllı bir şekilde kullandılar." şeklinde konuştu.

Mourinho, Trabzonspor'a karşı bir durumunun olmadığını yenileyerek, "Onlar için en iyi dileklerimi diliyorum. Ama sisteme karşı oynamak gerçekten çok zor ki bugün de sistemin bir adı vardı: o da Atilla." ifadesini kullandı.

"Orta sahada zorlu mücadele olacağını biliyorduk"

Geçen hafta 2 forvetle oynadıklarını kaydeden Mourinho, şöyle devam etti:

"Edin Dzeko En-Nesyri ile maça başlamıştık. Sonrasında Cenk Tosun oyuna girmişti. Dolayısıyla bu da şu anlama geliyor, bu tabii ki bizlerin hazırlandığı ve düşündüğü bir şey. Zaman zaman bunu maçlardaki sonuca ve stratejiye göre yapabiliriz. Bugün orta sahada zorlu bir mücadele olacağını biliyorduk. Yerel gazetelerden tabii ki Türkçe bilmediğim için ben takip edemedim ama kulüp içerisindeki insanlar yerel gazeteleri takip ettiğinde, şunu biliyorduk ki klasik 10 numaraları ile oynamayacaklardı. Orta sahada üç tane fiziksel güçlü orta saha ile oynayacaklardı. Bugün stoperde Savic oynasaydı bu sefer Mendy orta sahada oynayacaktı. Dolayısıyla bizler için iki orta saha ile oynamanın bir risk olduğunu düşündük. "

Mourinho, zorlu bir maçta oyunun kontrolünü bir şekilde sağladıklarını vurgulayarak, "Ben rakibin hakkını vermeyi her zaman severim. Belirtmiş olduğum gibi oyunun kontrolünü sağladık ve 1-0 öne de geçtik. Ta ki VAR hakemi Atilla uyanana kadar. İlk yarıda muhtemelen çay içiyordu, tabii ki 'alkol içiyordu' diyemem, ama muhtemelen oturup Türk çayını içiyordu çünkü Bright’a yapılan çok net bir kırmızı karttı. Eğer Fenerbahçe oyuncusu böyle bir pozisyon yapmış olsaydı muhakkak saha içerisinde de zaten kart vermekten korkmazdı. Ama bize karşı oldu mu hakemler karar vermeye korkuyorlar. İlk penaltı aslında Atilla penaltısıydı. İkinci penaltıyı ben kulübeden gördüm ve direkt olarak şöyle düşündüm, evet bu bir penaltı. Daha sonrasında televizyondan ekrandan izlemedim ama benim düşüncem, ikincisinin penaltı olduğuydu." diye konuştu.

"En büyük skandal lehimize verilmeyen penaltı"

Rakibin penaltı kazandığı zaman gol ihtimalinin arttığını ve gole yaklaştığını dile getiren Mourinho, şunları söyledi:

"Bright’ı oyundan almak zorunda kaldım. Çünkü kendisinin sarı kartı vardı. Çünkü büyük Atilla bizim için büyük risk olurdu. Değişiklik yaparken de sahaya iyi oyuncular sürdük. Kahveci, Dzeko, Kostic, İsmail gibi iyi oyuncular sürdük sahaya maçı çevirebilmek için. Ama bana göre en büyük skandal maç içerisinde lehimize verilmeyen penaltı. Belirtmiş olduğum gibi yurt dışında çok fazla insan Türk ligini izlemiyor. Londra’da muhtemelen bir tek oğlum izliyordur Türkiye ligi maçlarını. Ama ben bu pozisyonu Instagrama koyacağım. Çok fazla olmasa da yaklaşık 5 milyondan fazla izleyecektir o pozisyonu ve Türkiye liginin ne olduğunu göreceklerdir."

Mourinho, bir gazetecinin bu kadro ile performansınızı 10 üzerinden kaç olarak değerlendirirsiniz sorusuna, 'Sıfır' yanıtını verdi.

Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş: Hak edilen bir galibiyet olabilecekken, tam tersine mağlup olarak buradan ayrıldık

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazanmak için sahaya çıktıklarını belirterek, "Oyuna da iyi başladık. Pozisyonlar da bulduk. Ama golü bulamadık. Önde baskıyla oyunun kontrolünü iyi yapmıştık. Rakibin o baskıdan çıktıktan sonra etkili olduğunu biliyorduk. Çoğunlukla iyi yapmamıza rağmen yediğimiz ilk golde çıkarken top kaybı yaptık. İlk yarının 1-0 aleyhimize bitmesinin tam tersine bizim öne geçmemiz gerekiyordu." diye konuştu.

Bütün bunlara rağmen 2 penaltı golüyle 2-1 öne geçtiklerini kaydeden Güneş, şöyle devam etti:

"Ama bütün bunlara rağmen bulamadığımız golleri penaltı pozisyonlarıyla 2 tane atıp 2-1 öne geçtikten sonra yine yediğimiz ikinci golden sayısal fazlalığımız var, yine basit hata. Üçüncü gol yine aynı şekilde. Yani hem futbolun adaleti hem de şanssızlığını yaşayan bir takım olarak bugün için çok üzgünüz. Çünkü taraftar, oyuncular, saha ambiyans her şey güzeldi. Oyun olarak da daha önceki oyunlara göre daha inançlı, cesur, yürekten oynayan, kazanmak için oynadığını gösteren bir takım vardı. Ama maç bittiği zaman 3-2 mağlup olarak ayrıldık. Hakikaten çok üzgünüz. Çünkü bütün oyuncular sonuna kadar maça asıldılar."

Güneş, bu kadar emeğinin karşılığının bu olmaması gerektiğini de ifade ederek, "Ama hatalarımızı yine gördük. Dediğim gibi sayısal fazlalığımıza rağmen gol yememiz kötü, yakalanan pozisyonda atamamız kötü. Diğerlerini zaten konuşmayı doğru bulmuyorum. Hak edilen bir galibiyet olabilecekken tam tersi mağlup olarak buradan ayrıldık." şeklinde konuştu.

"Enis'e kart verilirken Amrabat'a niye verilmedi?"

Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın kendilerine operasyon yapıldığı şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine de Güneş, şunları söyledi:

"Operasyon veya diğer kelimelerle ilgili başkanın söylediği söz üzerine benim bir şey söylemem doğru değil. Ama sadece gelirken pozisyonları bir göreyim dedim orada. Hem de bazı itirazlar ve olaylar var. Şikayet edilenden fazla bizim lehimize verilmesi gereken kararlar var. Ama onları benim zaten konuşmama gerek yok. Kimin ne oldu, penaltı mı değil mi, atılan gol mü, değil mi? Son pozisyonda Enis’e kart verilirken Amrabat’a niye verilmedi? Aynı oyuncu golü attı. Bir sürü şeyler konuşulabilir. Zaten onlardan uzak duruyorum. Çünkü şu anda biz zor bir dönemden geçiyoruz."

Güneş, takımın oyununu ön plana çıkarıp, gelişme kaydedip maç kazanmak istediklerini belirterek, "Bulunduğumuz durum iyi değil. Onunla uğraşacağım. Diğer konularla ilgili başkan veya yönetim zaten gerekli şeyleri söylerler. Tartışma durumu da olacaksa onları da zaten herkesin gözü önünde oluyor. VAR’ın da gördüğü, görmediği, tartışmanın da olacağı şeyi göreceğiz. Nedir, ne değildir diye. Penaltı mı değil mi, gol mü, değil mi? Faul mü, değil mi, kartlar nasıl gösterildi onlar da tartışılır. Ama ben o kadar bağırmaların çağırmaların olduğu yerde Trabzonspor’un lehine değil aleyhine daha çok kararlar olduğunu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

"Her oyuncu gidebilir"

Problem sebebiyle kadro dışı bırakacak arkadaşlarının bulunmadığını vurgulayan Güneş, "Çünkü öyle bir sorunumuz yok. Takımın havasını bozan, takımda olumsuzluk yapan bir durum yok. Ancak verim olarak düşüş yapanları böyle zaman zaman kadroya almama durumumuz var. Onlarla ilgili kanaat ve kararlarımızı da oynayanlar için de devre arasında zaten vereceğiz. Şimdi hiçbir oyuncunun gitme şansı yok. Ama oynamayan oynayan her oyuncu gidebilir." dedi.

Güneş, Mourinho’nun Türkiye ligi ile ilgili söylediklerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Rakip takım hocasının ne konuştuğu ne konuşmadığı, Türkiye’de ne konuşulduğu... Oyuncuların ben bir kısmını dinlediğim için söylüyorum. Zaten onun için dikkatimi çekti. Bizim attığımız gol mesela, Eren’e verilmeyen faulü. Mert iki üç defa yaptı onu, Okay’a iyi vurduğunu biliyorlar, engellemeye çalıştı. Golü de bekleyebilirdi beklemeden düdüğü çaldı ve onu gol kabul etti. Eğer VAR’dan şikayetçiyse ben de şikayetçiyim, o doğru veya bir başka pozisyon, sarı kart pozisyonu. Veya faullerde veya başka pozisyonlarda. Penaltılara bakınca hepsinde değmiş. Adamın kontrolsüz oynamasının karşısında. Şikayetçi olabilir yani. Çünkü hem maçı kazanıp hem şikayetçi olmak ileriye yatırım yapmaktır. Belki onlar için söyleniyor. Mourinho’yu tartışmak için gündem yapmak için hakeme de zaten girmek istemedim. Bizim konumuz Fenerbahçe değil, biz kendi işimize bakacağız."

"Şu anda yaşananlar tam anlamıyla rezalet"

Fenerbahçe Kulübünün Asbaşkanı Acun Ilıcalı, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, galibiyet dolayısıyla mutlu olduklarını belirterek, "Çünkü ligde iddiamızı sürdürmemiz için ligin en zor deplasmanlarından biri Trabzon deplasmanına geldik." diye konuştu.

Kendilerini çok güzel ağırlayan Trabzonspor yönetimine ve Trabzon Emniyetine teşekkür eden Ilıcalı, "Çok güzel önlemler aldılar ama önlem almayı da gerektirecek bir durum olmadı. Ben her zaman şunu düşünüyorum, Türk futbolunun tansiyonunun düşmesi lazım. Hepimiz aynı vatanın evlatlarıyız, birbirimizle rekabet olsun ama husumet, kin olmasının bir anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bütün yönetici arkadaşlarımız da başkanımız da aynı görüşte." ifadelerini kullandı.

Ilıcalı, futbolda tansiyonun düşmesini ve barışın gelmesini istediklerini, bugünün de o açıdan güzel bir gün olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Yani rekabeti ölümüne yapalım ama saha içinde kalsın diyoruz. Ama tabii ki maalesef ülkemizde hepiniz biliyorsunuz ki son dönemlerde futbol saha içinde kalmıyor. Bugün artık bir 'yeni' diyeceğim hakem rezaleti yaşandı. Hafta içinde söylemiştim, 'İnancım kalmadı' diye. Şu anda yaşananlar tam anlamıyla rezalet. Burada yanlış anlamayın, bizim aleyhimize ve lehimize yapılan skandal kararlar var. Genç bir hakem arkadaşımız maçı yönetmeye çalıştı ama yönettirmediler. 'Sen çok gençsin, senin daha bu operasyon işlerinden haberin yok, o yüzden sen bir dur' dediler ve hemen VAR'dan gelen uyarılarla bir maç nasıl katledilir hep beraber gördük. Zaten hakem hocalarımız değerlendirecek şüphemiz yok, maalesef bugün yine futbol hakem tarafından katledildi. 'Hakem sorunu çok büyük' diyoruz. 'VAR çok önemli' deniliyordu, işte VAR'dan bütün rezaletler bugün ortaya çıktı. Hakemin verdiği kararlara müdahale edildi, eller görülmedi, Trabzonspor'un bize göre gol olan pozisyonu gol verilmedi. Baktığınız zaman biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz. Trabzonspor'un da hakkı yenmesin ama Trabzonspor'un hakkı yendi diye bize devre arası infaz kararı çıkmasın, 'İkinci yarı nasıl telafi ederiz' diye bir operasyon yapılmasın."

Ilıcalı, mizaha vurup artık yaşananlara güldüğünü anlatarak, "Kendi kendilerine bir şeyler bulup al işte, al işte, al işte. Al işte, Türk futbolunun şu andaki hali bu. Bu hakemlerle bu kadar olur zaten, bu kadar kötü niyetle bu kadar olur." dedi.

"Biz büyük bir camiayız ve inşallah ne kadar büyük olduğumuzu da bu sezon herkes görecek"

Sarı-lacivertli taraftarların bu maçta yanlarında olamadığını ancak desteklerini hep hissettiklerini dile getiren Ilıcalı, "Maç öncesinde soyunma odasındaydım, futbolcuların bu galibiyet için nasıl ant içtiklerini gördüm. Taraftarımız şunu iyi bilsin çok çok kaliteli bir oyuncu grubumuz var ve bugün maçı alacaklarına söz verdiler bize ve bunu da gerçekleştirdiler. Çok mutluyuz, çok gururluyuz." diye konuştu.

Ilıcalı, ligin uzun bir maraton olduğuna işaret ederek, "Biz fikstürün zor tarafındayız ve zor tarafında da gayet şu anda iyi bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah devamını da getirip bu sezon daha başka mutluluklar yaşamak istiyoruz. Taraftarlarımıza da bir kez daha teşekkürler. Biz büyük bir camiayız ve inşallah ne kadar büyük olduğumuzu da bu sezon herkes görecek." değerlendirmesinde bulundu.

Acun Ilıcalı, bir gazetecinin, "Samsun'da da VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan vardı, bugün de Atilla Karaoğlan var. Bu konu hakkında bir şeyler söylemek ister misiniz?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Arda Kardeşler, biz Galatasaray deplasmanındayken futbolu katletti, sonra Beşiktaş maçını da katletti. Atilla Karaoğlan orada katletti, burada katletti. Ben bu konuda artık gülüyorum yani bu hakemlere sahip çıkmak isteye varsa sahip çıksın ama maalesef MHK Başkanımızdan şu ana kadar istediğimiz tepkileri almış değiliz, onun da bu konuları takip ettiğinden şüphem yok. Eminim ki kendisi de olayları görüyordur. Biz federasyonun alacağı kararları bekliyoruz, onlara güveniyoruz, mutlaka bir şey olacaktır herhalde yani bu tiyatro her gün, her hafta ben bilmiyorum dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir rezalet yoktur herhalde, her hafta biz başka bir şey konuşuyoruz. Bakın bir kez daha söylüyorum, biz ayrıcalık istemiyoruz, biz adalet istiyoruz. Bizim lehimize de bir şey vermeyin, bize de haksız bir şey vermeyin, istemiyoruz. Ama bize bir tane haksız bir şey verip, karşı tarafa üç tane vermeye kalkmayın, komik oluyorsunuz."

Acun Ilıcalı, teknik direktörü Jose Mourinho'nun maçın ardından yaptığı açıklamanın sorulması üzerine de "Hocamızın ve Amrabat'ın, öncelikle onun söyledikleri zaten durumu özetliyor. Ben hepsini de takip ettim, o yüzden çok konuşmaya gerek yok. Onlar zaten yabancı olarak, Türkiye'deki yabancılar olarak bu konudaki görüşlerini söylediler." diye konuştu.