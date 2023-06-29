"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi

29 Haziran 2023, Perşembe 00:16
Fenerbahçe Kulübü, teknik direktör İsmail Kartal ile 1 yıllık anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır. İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu'nun başına geçiyor. Yuvana hoş geldin Fenerbahçe'nin neferi." ifadeleri yer aldı.

Üçüncü İsmail Kartal dönemi

Fenerbahçe'nin 2023-2024 sezonu için teknik direktörlüğe getirdiği İsmail Kartal, sarı-lacivertli futbol takımında üçüncü kez bu görevi üstlenecek.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli ekipte Jorge Jesus ile yolların ayrılmasının ardından üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirildi. Kartal, 2014-2015 ve 2021-2022 sezonun ikinci yarısında da Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Uzun yıllar Fenerbahçe formasını giyen İsmail Kartal, sarı-lacivertlilerde Joachim Löw, Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'ın yardımcılıklarını da üstlenmişti.

İsmail Kartal'ın Fenerbahçe karnesi

Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunu tek kupayla tamamladı.

Sarı-lacivertli ekip, Kartal yönetimindeki iki döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 67 resmi maçta 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 130 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 62 gol gördü.

2014-2015 sezonunda şampiyon Galatasaray'ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Avrupa kupalarına katılamamıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise yarı finalde Bursaspor'a elenmişti.

Sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014'te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray'a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.

Kartal yönetiminde Fenerbahçe, ligde 6 hafta zirvede kaldığı 2014-2015 sezonunda iç sahada en başarılı takım olurken, deplasman puan cetvelinde ise 3. sırada yer almıştı.

Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de 10 yıl forma giydi

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 1983-1993 yıllarında 10 yıl forma giydi.

Kartal, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından 1998-1999 sezonunda Alman teknik adam Joachim Löw'ün yardımcısı olarak A takımda görev aldı.

İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 2010-2013 yıllarında Aykut Kocaman'ın, 2013-2014'te ise Ersun Yanal'ın yardımcılığını üstlendi. Kartal, 4 sezonluk bu süreçte 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Kartal, 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın başına geçti.

Deneyimli teknik adam, ikinci tamamladıkları 2014-2015 sezonunun 34. ve son haftasında oynanan Kasımpaşa müsabakasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe'den sonra Konyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor'da görev yaptı.

AA

Okunma Sayısı: 409
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Bir Bayrama daha kavuşmanın sevinci ve şükrü dünyanın her yerinde yüzlere ve gözlere yansıdı...

    Sudan'daki çatışmalar Bayramın ilk gününde de devam etti

    Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan insanlık dışı büyük saygısızlığa tepkiler devam ediyor

    Yeniden gözaltına alındı

    Fransa'da polisin 17 yaşındaki sürücüyü öldürmesinin ardından tansiyon yükseldi

    Gözler 6 Temmuz'da yapılacak üst düzey toplantıya çevrildi

    "İğrenç bir saldırı"

    Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'e uyarı

    Eğitim uçağı zorunlu iniş yaptı

    "İsrail hükümeti bir ilhak darbesine doğru koşuyor"

    Başbakan Scholz'den Kurban Bayramı mesajı

    Sudan'da Bayramın ilk gününde "tek taraflı" ateşkes kararı

    Rusya'nın dünkü füze saldırısında Ukrayna'da 8 kişi öldü, 56 kişi yaralandı

    Kurban keserken dikkat!

    2,5 milyona yakın Müslüman Hacı oldu

    Mescid-i Aksa'ya akın ettiler - 100 bin kişiyle Bayram namazı coşkusu

    "İsrail'in organize terörü"

    ABD'de 2000'den fazla uçuş ertelendi veya iptal edildi

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Tebrik ve Duyuru
    Genel

    Bayramın 2. günü Zoom üzerinden okuyucularımızla Bayramlaşacağız
    Genel

    Fenerbahçe'de 3. İsmail Kartal dönemi
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hutuvat-ı Sitte’den güncel mesajlar
    Genel

    Kur'an-ı Kerim'e yönelik İsveç'te yapılan insanlık dışı büyük saygısızlığa tepkiler devam ediyor
    Ali FERŞADOĞLU

    ''Şeriatın yüzde 1'i siyaset'' ne demektir?'' - 2
    Sebahattin YAŞAR

    Harem'de hayat bambaşka (Hac notları)
    Genel

    Sudan'daki çatışmalar Bayramın ilk gününde de devam etti
    Ali Rıza AYDIN

    Saadetin Bayramı
    📷
    Genel

    Bir Bayrama daha kavuşmanın sevinci ve şükrü dünyanın her yerinde yüzlere ve gözlere yansıdı...

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.