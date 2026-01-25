Fenerbahçe'den Göztepe karşısında kritik puan kaybı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve zirve yarışında kritik 2 puan kaybetti.

16. dakikada Fenerbahçe golü buldu. Semedo'nun pasında sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip kale sahasına yerden sert ortaladı, savunmanın arkasında kendisini unutturan Nene meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 1-0.

18. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Asensio'nun pasında savunmanın arkasına hareketlenen Nene, soldan atağa katılan Musaba'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

24. dakikada Göztepe beraberliği yakaladı. Yiğit Efe Demir'in pasında araya giren Efkan Bekiroğlu, soldan atağa katılan Arda Okan Kurtulan'ı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahasına ortasında Janderson yakın mesafeden topu filelere yolladı: 1-1.

27. dakikada sol kanatta topla buluşan Musaba son çizgiye inip ceza sahası içi sağ çaprazındaki Nene'ye ortaladı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

29. dakikada sol kanatta topu alan Asensio, ceza sahası içine ortasını yaptı. Savunmanın arasından iyi yükselen Skriniar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

31. dakikada Olaitan'ın pasında solda topla buluşan Janderson'un çaprazdan şutunda savunmadan seken top ceza sahası içi sağ çaprazındaki Efkar Bekiroğlu'nda kaldı. Bu oyuncunun şutunda Ederson gole izin vermedi.

36. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Guendouzi'nin soldan kullandığı korner atışında kaleci Lis'in sektirdiği top Talisca'nın önüne düştü. Bu futbolcunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı gitti.

45+5. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağdan kullanılan korner atışında savunmanın uzaklaştırmak istediği top Olaitan'da kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içine gönderdiği ortada Arda Okan Kurtulan kafayı vurdu, top üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Müsabakanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

İkinci Yarı

49. dakikada Göztepe etkili geldi. Fenerbahçe orta sahasının kaybettiği meşin yuvarlağı kapan Olaitan, ceza sahası dışı sağ çaprazından sert vurdu ancak top az farkla yandan auta çıktı.

59. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Musaba, 2 rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi. Bu futbolcunun yerden ortasında Göztepe savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

60. dakikada Mert Müldür'ün pasında topu alan Asensio ceza sahası dışı sağ çaprazından çok sert vurdu, kaleci Lis uzanarak gole engel oldu.

90+5. dakikada sol kanatta topla buluşan Asensio kale önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Mert Müldür'ün kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Bu sonuçla Fenerbahçe, Galatasaray galibiyetle kapattığı haftada zirvenin 3 puan gerisine düştü.

Nene 4. golünü attı

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Dorgeles Nene, ligde 4. golünü kaydetti.

Müsabakanın 16. dakikasında takımını öne geçiren gole imza atan 23 yaşındaki oyuncu, Gençlerbirliği ağlarına 1, Kayserispor'a ise 2 gol kaydetmişti.

Nene, 57. dakikada yerini Jhon Duran'a bıraktı.

İsmail sakatlanarak çıktı

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, sakatlık yaşayarak oyuna devam edemedi.

Maçın 36. dakikasında kendisini yere bırakan İsmail, sahadaki tedavisinin ardından 38. dakikada yerini Fred'e bıraktı.

Tedesco: Bugün 2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik

Chobani Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, takımın Göztepe karşısında iyi bir maç çıkardığını aktardı.

Kadro seçimi hakkındaki yorumlara cevap veren İtalyan teknik adam, "Yiğit Efe son dönemde çok iyi oynuyordu. Bugün rakibin atacağı uzun toplara karşı uzun oyuncuya ihtiyacımız vardı. Bence iyi de oynadı ama yaptığı ilk faulde sarı kart görmesi, sonrasında onu zorladı. Golde büyük bir hata yaptı ama bu olabilir. Birisi suçlanacaksa bu ben olmalıyım. Genç ve potansiyelli oyuncu. Mert Müldür'de çok fazla fiziksel yük vardı. Aston Villa maçında çok iyi oynadı. İsmail Yüksek sakatlanarak oyundan çıktı. Mert Müldür 45 dakikadan fazla oynasaydı sakatlanma riski vardı. Bükreş, Kocaelispor ve Trabzonspor'la oynayacağız. Değişiklik yapmak zorundayız. Bükreş'te kimi oynatacağımızı bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kadroda olmasına karşın süre almayan Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin oyuna girmemesiyle ilgili konuşan Tedesco, "Bugün Jhon Duran, Talisca, Asensio, Musaba sahadaydı. Sonrasında Kerem oyuna girdi. Zaten çok ofansif oyuncu sahadaydı. Çok fazla pozisyon ürettik. Mert Müldür'ün de girdiği net pozisyonlar vardı. Ben herkesin En-Nesyri'yi arıyor olmasına şaşırıyorum. Mesela 6 hafta önce Mert Müldür eleştiriliyordu, bugün neden olmadığı soruluyor. Bugün 2 puan kaybettik ama sezonu kaybetmedik. Oyuncuları fiziksel olarak toparlamamız gerekiyor." açıklamasını yaptı.

"Rakibin hakkını vermemiz gerekiyor"

Ederson'a gelen ilk şutun gol olmasıyla ilgili soruyu yanıtlayarak devam eden Domenico Tedesco, dünyanın her yerinde kalecilerin öncelikle top kurtarmasının beklendiğini vurguladı.

Alanyaspor karşısında kaleye gelen ilk şutun gol olduğunu, Göztepe karşısında da aynı şekilde ilk şutta gol yediklerini söyleyen Tedesco, "Ben de gol olmasını istemezdim. Bu pozisyona hataların zincirlemesi diyebiliriz. Öncelikle top kaybı, sonrasında iyi pozisyon almamak, ardından ortayı engellememek, sonrasında da ceza sahası içinde adam markajı yapmamak. Bunun zincirleme bir etki olduğunu söyleyebiliriz. Bugün genel anlamda şanssızdık. Golü bulduktan sonra Musaba'nın direkten dönen bir şutu vardı. Pek çok şeyi iyi yaptık. Bu maçtan dersler çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Göztepe'nin hakkını vermeleri gerektiğini vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, "Çok organize bir takım. Oynamak istedikleri futbola uygun oyuncular almışlar. Haklarını vermemiz lazım. Ben detaylı olarak bu takımı tam bilmiyordum ama gerek taç atışlarında, gerek kornerlerde çok iyi bir takım. İyi iş çıkarıyorlar. Biz de bugün kenarlarda çoğalmaları iyi yaptık, topa sahip olduk. Bize baskı yapmayı başaramadılar. Bunlar pozitif şeyler ama tabii ki gol atmanız gerekiyor. Bugün 5 değişiklik yapmak istiyordum. Edson Alvarez'i de almak isterdim oyuna ama ağrısı olunca kadroya alamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak forvet ihtiyaçları olduğunu söyleyen Tedesco, "Forvet ihtiyacımız, sır değil, sürpriz değil. En-Nesyri burada olduğu sürece Fenerbahçe'nin, benim ve bizim futbolcumuz. Ama bir forvet baktığımız doğru." diyerek sözlerini tamamladı.

Stoilov: Fenerbahçe topa daha fazla sahip oldu ama biz taktiğe sadık kaldık

Chobani Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Göztepe'de teknik direktör Stanimir Stoilov, kendileri adına çok zor bir maçı geride bıraktıklarını belirtti.

Takımda çok fazla eksik oyuncu bulunduğunu dile getiren Stoilov, "Onların yerine oynayacak oyuncularımızın da taktiksel organizasyonda başarılı olması gerekiyordu. Bunun dışında sıfır hata yapmamız ve fırsat bulunca da golü atmamız gereken bir maçtı. Bu tarz maçlarda golü bulamazsanız puan alamazsınız. Fenerbahçe topa daha fazla sahip oldu ama biz taktiğe sadık kaldık. Böyle zor bir maçta, güçlü bir takıma ve iyi hocası olan bir takıma karşı puan aldığımız için mutluyuz. Atmosfer de çok iyiydi. Atmosferin zaten her zaman böyle olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Transfer konusunda politikalarının ve bütçelerinin belli olduğunu vurgulayan Stoilov, ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını aktardı.

Takıma en uygun isimleri katmak istediklerinin altını çizen Bulgar teknik adam, "Her zaman söylediğim bir söz vardır; futbolda asla para kazanmaz, oyuncular kazanır. Ligdeki birçok kulüple bütçe anlamında aramızda büyük farklılıklar var. Bu bizim için önem teşkil etmiyor. Her zaman sahaya en iyisini yansıtmaya çalışıyoruz. İyi çalıştığınız zaman her şeye karşı galip gelebilirsiniz." açıklamasını yaptı.

"Arda'nın potansiyelinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum"

Fenerbahçe karşısında 2 oyuncusunun cezalı, 4 oyuncusunun hasta olduğunu belirten Stoilov, bu sebeple bazı oyuncuların pozisyonlarını değiştirdiklerini söyledi.

20 oyuncuyla antrenman yaptıklarının altını çizen Stoilov, "Hepsini farklı pozisyonlarda kullanıyoruz. Hepsi taktik organizasyonumuz hakkında bilgiye sahipler. Ben bugün oynanan oyundan ve gösterdiğimiz performanstan memnun olduğumu söyleyemem. Bundan daha fazlasını yapabiliriz. Ben bahaneleri sevmiyorum. Ama bazı gerçekler de vardı, birçok oyuncumuz takımdaki yerini alamadı. Santrforumuz son 3 gün antrenmana katılamadı, maç kadrosuna dahil oldu. Ama en önemlisi takım oyunuydu. Bunu sahada iyi şekilde yapmaya çalıştık. Daha önce bir maçta Arda'yı santrfor oynatmıştık, 2 gol atmıştı." diye konuştu.

Arda Okan Kurtulan'ın milli takımda oynayabilecek potansiyele sahip olup olmadığıyla ilgili soruyu yanıtlayan Stoilov, "Arda'nın potansiyelinin çok daha fazla olduğunu düşünüyorum. Geliştirilmesi gereken çok şey var. Ne zaman o güce ulaşırsa o zaman milli takıma gitmesinden yanayım." açıklamasında bulundu.

Fenerbahçe karşısında özellikle kanatları durdurmayı amaçladıklarını da sözlerine ekleyen Stoilov, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe'nin son birkaç maçını izlediğimizde çok fazla taktik değişikliğe gittiklerini gördük. Bazen 3'lü, bazen 4'lü, bazen de 2'li formasyon deniyorlar. Bunu nasıl karşılayacağımız önemliydi. Bizim için en önemlisi kanat oyuncularını nasıl durduracağımızdı. Dripling özelliği yüksek oyuncuları vardı. Rakibi 2'ye 2, 3'e 2 yakalayınca golü bulmamız gerekiyordu. Fenerbahçe gibi takımlara karşı yakaladığınız zaman golü bulmanız lazım, yoksa puan alamazsınız."