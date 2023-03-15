"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Fenerbahçe, zorlu rövanşta çeyrek final için Sevilla karşısında

15 Mart 2023, Çarşamba 16:46
Son 16 turunda İspanya temsilcisine deplasmandaki ilk maçta 2-0 mağlup olan sarı-lacivertliler, rövanş maçında çeyrek final kapısını açacak bir skor bulmayı hedefliyor.

Ülker Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak karşılaşmayı, İngiltere Futbol Federasyonundan hakem Michael Oliver yönetecek. Müsabakada Oliver'in yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett yapacak.

Fenerbahçe, deplasmanda yapılan son 16 turu ilk maçında rakibine, ikinci yarıda atılan gollerle 2-0 yenilmişti.

Fenerbahçe çeyrek final için sahaya çıkacak

Fenerbahçe, Rennes, Dinamo Kiev, AEK Larnaca'nın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nu, 6 maçta elde ettiği 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 14 puanla lider bitirdi.

Avrupa Ligi'nin 6 kupayla en çok kazanan takımı olan Sevilla ise Manchester City, Borussia Dortmund ve Kopenhag'ın olduğu Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu 3. sırada tamamlayarak yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Play-off turunda Hollanda'nın PSV Eindhoven takımıyla eşleşen Sevilla, evinde 3-0 yendiği rakibine deplasmanda 2-0 yenilmesine rağmen tur atladı ve Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

Mücadele ettiği ligde kötü günler geçiren Avrupa'nın köklü takımlarından Sevilla'ya deplasmanda ilk maçta 2-0 yenilen sarı-lacivertliler, yarınki rövanş maçında taraftarının da desteğiyle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalmayı sağlayacak skor bulmayı hedefliyor.

2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşen sarı-lacivertliler, İspanyol rakibini eleyerek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Sevilla karşısına, sakatlığı devam eden Luan Peres ve ilk maçta sakatlanarak oyundan çıkan Lincoln Henrique'den yoksun çıkacak.

Sarı-lacivertlilerin kadrosunda, isimleri UEFA'ya bildirilmeyen Nazım Sangare, Gustavo Henrique, Ezgjan Alioski ve Serdar Dursun da yer almayacak.

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Jayden Oosterwolde ise şans verilmesi durumunda Avrupa Ligi'nde ilk kez sarı-lacivert formayı giyecek.

Avrupa kupalarında 254. maç

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarındaki 253 müsabakada 94 galibiyet, 55 beraberlik ve 104 mağlubiyet yaşadı.

Bu maçlarda rakip fileleri 325 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 367 gol gördü.

Kupa 2'de 136. maç

Fenerbahçe, eski adıyla UEFA Kupası, yeni adıyla ise UEFA Avrupa Ligi'nde 136. maçına çıkacak.

Sarı-lacivertliler, daha önce, bu kulvarda 135 müsabakada 59 galibiyet, 33 beraberlik ve 43 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe rakip filelere 190 gol gönderirken, kalesinde 171 gol gördü.

Sarı-lacivertliler, yeni adıyla düzenlenmeye başladıktan sonra UEFA Avrupa Ligi'nde ise 81 maça çıktı. Bu müsabakalarda 41 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 yenilgi yaşayan Fenerbahçe, 118 gol atarken, 80 gol yedi.

AA

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Meteoroloji'den Türkiye'nin güneybatısı için gök gürültülü sağanak uyarısı

    Şanlıurfa'da büyük sel afeti: Ölü ve yaralılar var; dereler taştı, alt geçitleri su bastı

    Pakistan'da İmran Han'a yönelik polis operasyonunu askıya alındı

    Avrupa Konseyi: Müslümanlar Avrupa'nın ayrılmaz bir parçasıdır

    AB'den 35 bin gence ücretsiz tren bileti

    'Rusya ile ABD arasındaki ilişkiler kötü durumda'

    Adıyaman ve Şanlıurfa'daki sel afetinde 11 kişi vefat etti

    Fenerbahçe, zorlu rövanşta çeyrek final için Sevilla karşısında

    AFAD: 5 ilde kuvvetli yağışlar sürecek

    "Tatbikattan ziyade bilgisayar oyununa benziyor"

    Arjantin'de 3 bin hektarlık alan kül oldu

    Pakistan'da tehlikeli saatler devam ediyor - Cumhurbaşkanı Alvi: "Endişeliyim"

    Borrell: Filistinlilerin böyle bir çaresi yok

    'Azerbaycan, Almanya ve AB için önemi artan bir ortak'

    Rusya-Ukrayna savaşı için "toprak anlaşmazlığı" dedi

    Suudi Arabistan: Tavan fiyat uygulayan hiçbir ülkeye petrol satmayacağız

    Litvanya, Wagner'i "terör örgütü" olarak tanıdı

    Ümit verici bir çalışma

    Depremzedeler için Sierra Leone’da Kur’an-ı Kerim okundu

    En Çok Okunanlar

    Esmanur Adıbelli

    Hatice Öztürk’ün ardından
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Deprem, seçim, pahalılık
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Ümit verici bir çalışma
    M. Latif SALİHOĞLU

    Din düşmanları ve “sâdık ahmak”lar
    Ahmet BATTAL

    Ekşi Sözlükten aganiye
    Raşit YÜCEL

    “Nur Dağı” mı?
    Sebahattin YAŞAR

    Hizmetin rotası ile oynamak
    Süleyman KÖSMENE

    Cennetten üstün saadet var mıdır?
    Risale-i Nur'dan

    Şu fânî masnuat fenâ için değil

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.