Galatasaray, D.Ç Ofspor'u eledi

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda 5. eleme turuna yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, kupanın 4. eleme turunda TFF 3. Lig ekiplerinden Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u konuk etti. Karşılaşmada Miraç Türkyılmaz'ın 18. dakikada attığı golle 1-0 geriye düşen Galatasaray, rakibine 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu ile karşılık verdi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan sarı-kırmızılı takım, kupada adını 5. tura yazdırdı. Seferovic'in ikinci golü Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna dahil ettiği Haris Seferovic, resmi maçlarda ikinci golünü de Ziraat Türkiye Kupası'nda kaydetti. Yeşilyurt D.Ç Ofspor karşısında takımının ilk golünü atan Seferovic, kupanın 3. turundaki GMG Kastamonuspor müsabakasında da bir kez ağları havalandırmıştı. Müsabakada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Berkan Kutlu ise bu sezon ilk kez fileleri sarstı. Ross sakatlandı Galatasaraylı futbolcu Mathias Ross, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kaldı. Karşılaşmada Vedat Erçin ile girdiği mücadelede yerde kalan Ross'a sağlık ekibi müdahale etti. Tedavisinin ardından bir süre kendini deneyen Ross, teknik heyete oyuna devam edemeyeceğini bildirdi ve 29. dakikada yerini Emin Bayram'a bıraktı. Öte yandan maçı 23 bin 5 biletli seyircinin statta takip ettiği açıklandı. Galatasaray'ın eski kalecilerinden Faryd Mondragon da maçı izleyenler arasında yer aldı. AA

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