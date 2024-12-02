Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan sarı-kırmızılı ekip, bu sezonki ikinci puan kaybını yaşadı.

10. dakikada Mertens'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta Torreira, penaltı noktası civarından topa kafayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Berke'de kaldı.

13. dakikada Eyüpspor öne geçti. Kontratak fırsatı yakalayan Eyüpspor'da Halil Akbunar, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra topu içeriye çevirdi. Arka direkte bulunan Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

18. dakikada Mertens'in ara pasında savunma arkasına sarkan Osimhen, ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldıktan sonra vuruşunu yaptı. Eyüpspor savunması, kaleciyi geçen topun kontrolünü sağladı ve golü önledi.

20. dakikada Torreira'nın uzun pasında topla buluşan Osimhen'in penaltı noktasındaki vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Sallai'nin dönen topa kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.

31. dakikada Sara'nın ceza sahasının sağından kullandığı serbest vuruşta kaleci Berke ve Thiam'ın birlikte yükseldiği top, sekerek kaleye yöneldi. Arka direkte Claro'nun çizgiden çıkardığı meşin yuvarlağı kafayla Torreira ağlara göndermek istedi ancak kaleci Berke, son anda yaptığı müdahale ile mutlak bir golü önledi.

40. dakikada Sara'nın sol kanattan ceza alanına ortasında Sancez, topu arkaya doğru aşırttı. Osimhen'in vole vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin yanından auta çıktı.

45+5. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sara'nın ceza alanına gönderdiği pasta Berke, topu uzaklaştıramadı. Kısa düşen meşin yuvarlağa önce Sanchez, ardından Sallai vurdu. Berke, yakın mesafeden gelen iki şutta da gole engel oldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazındaki Barış Alper Yılmaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1.

Müsabakanın ilk yarısı, 1-1 sona erdi.

47. dakikada Galatasaray öne geçti. Sara'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortada penaltı noktası civarında bulunan Osimhen, kafayla topu Sallai'ye indirdi. Sallai'nin vuruşunda meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 2-1.

53. dakikada kontratak fırsatı yakalayan Galatasaray'da Yunus Akgün, savunma arkasına sarkan Osimhen'e topu aktardı. Osimhen, sağ kanattan ceza sahasına girdikten sonra Barış Alper Yılmaz'a pas verdi. Bu oyuncunun vuruşunda kaleci Berke, gole engel oldu.

70. dakikada Mertens'in sağ kanattan yaptığı ortada Sallai, altıpas gerisinden uçarak topa kafa vurdu. Kaleci Berke, golü kurtardı.

71. dakikada Eyüpspor, beraberliği yakaladı. Taşkın İlter'in uzun pasında topla buluşan Ampem, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 2-2.

75. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Sallai'nin ortasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta gitti.

80. dakikada Sara'nın ceza sahası dışı sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Metehan Baltacı'nın altıpas çizgisi üzerinden kafa vuruşunda kaleci Berke, meşin yuvarlağı kontrol etti.

87. dakikada Osimhen'in topuk pasında topla buluşan Kerem Demirbay, ceza sahası sol çaprazından şutunu çekti. Jelert, kaleci Berke'den dönen topu takip etti ve penaltı noktasından vuruşunu yaptı. Berke, bu pozisyonda da topu çeldi.

90+1. dakikada Ziyech'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Osimhen, altıpasın içinde bulunan Batshuayi'ye kafayla topu indirdi. Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak, kale direğinin üstünden auta çıktı.

Müsabaka, 2-2 bitti.

Beş maçlık galibiyet serisi sona erdi

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

RAMS Park'taki maça istediği gibi başlayamayan sarı-kırmızılı ekip, 13. dakikada eski futbolcusu Emre Akbaba'nın golüyle 1-0 geri düştü. Sonrasında etkili ataklar geliştiren Galatasaray, 45+5. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın kaydettiği golle beraberliği yakaladı.

Müsabakanın devre arasına 1-1 elitlikle girildi.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya iyi başlayan taraf oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, Roland Sallai'nin 47. dakikada kaydettiği golle 2-1 üstünlük kurdu. Barış Alper ve Sallai ile girdiği pozisyonlardan yararlanamayan Galatasaray, 71. dakikada Prince Ampem'in golüne engel olamayınca skora 2-2'lik denge geldi.

Maçın kalan bölümünde iki takım da skoru değiştiremeyince takımlar, sahadan birer puanla ayrıldı.

Ligin geri kalan bölümünde 12 galibiyeti olan Galatasaray, ikinci kez beraberlik yaşadı. Namağlup ünvanını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, 14. haftayı 35 puanla geçti.

Eflatun-sarılı takım ise 14 maç sonunda puanını 23'e çıkardı.

Galatasaray'ın Süper Lig'deki 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.

Eyüpspor mücadelesine kadar bu sezonki tek puan kaybını 7. haftada Kasımpaşa karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

Lig'deki İstanbul temsilcilerinden Eyüpspor ile bugün berabere kalan Galatasaray, 5 maçlık galibiyet serisini sürdüremedi.

İkinci puan kaybı da evinde geldi

Galatasaray, bu sezonki iki puan kaybını da sahasında yaşadı.

Ligde deplasmanda çıktığı 5 maçı da kazanan sarı-kırmızılı ekip, Eyüpspor mücadelesine kadar iç sahadaki 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Eyüpspor beraberliğiyle Galatasaray'ın sahasındaki puan kaybettiği maç sayısı 2'ye kaybettiği puan ise 4'e çıktı.

RAMS Park'ta 7. haftadaki Kasımpaşa 3-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayan Galatasaray, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1 üstünlük kurduğu Eyüpspor mücadelesini de kazanamadı.

Barış Alper, 7 maç sonra gol sevinci yaşadı

Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz, Süper Lig'de 7 maç aradan sonra fileleri havalandırdı.

Ligde 2 ve 5. haftalar arasında 4 maç üst üste gol atan Barış Alper, sonrasında suskunluk dönemine girdi. Uzun süredir gol hasreti çeken 24 yaşındaki forvet, özlemini Eyüpspor müsabakasıyla dindirdi.

Süper Lig'de 7 maçın ardından ağları sarsan Barış Alper Yılmaz, toplamda 5 gole ulaştı.

Sallai ilk golünü attı

Galatasaray'ın Macar kanat oyuncusu Roland Sallai, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Sezon başında Almanya'nın Freiburg takımından transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'da 8. Süper Lig maçına çıktı.

Tecrübeli futbolcu, ikas Eyüpspor karşısında 47. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi. Bu, Sallai'nin Galatasaray kariyerindeki ilk golü oldu.

Abdülkerim Bardakcı sakatlandı

Sarı-kırmızılı takımın milli futbolcusu Abdülkerim Bardakcı sakatlanarak oyuna devam edemedi.

Müsabakanın 34. dakikasında Halil Akbunar ile girdiği mücadelede sol ayak bileğini burkan Abdülkerim, oyuna devam etti. Kendini 36. dakikada yere bırakan tecrübeli stoper, yedek kulübesine değişiklik işareti yaptı.

Abdülkerim, 39. dakikada yerini Berkan Kutlu'ya bıraktı. Uzak taç kenarından oyundan çıkan Abdülkerim, doktor Yener İnce ve fizyoterapistin yardımıyla yedek kulübesine gitmek istedi. Yürümekte zorlanan 30 yaşındaki stoper, sedyeyle kenara getirildi.

Taraftardan takıma destek

Galatasaray taraftarı, puan kaybetmesine rağmen futbolcuları tribüne çağırarak moral verdi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sarı-kırmızılı futbolcuları tribüne çağıran taraftarlar, tezahürat yaptı.

Eski takımına gol atan Emre Akbaba sevinmedi

Galatasaray formasını bir dönem giyen ikas Eyüpsporlu futbolcu Emre Akbaba, attığı golden sonra sevinmedi.

Sarı-kırmızılı takımda 2018-2021 sezonlarında forma giyen Emre, Eyüpspor ile eski takımına karşı mücadele etti.

Tecrübeli oyuncu, müsabakanın 13. dakikasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Eflatun-sarılı oyuncu, attığı golün ardından gol sevinci yapmazken sadece takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

Berke Özer kurtarışlarıyla maça damga vurdu

Eyüpspor kalecisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı.

Maçın 31. dakikasında Lucas Torreira'nın net şutunda gole engel olan Berke, ilk yarının sonlarında Gabriel Sara'nın vuruşunda direk dibinde topu kornere çekerek önemli bir kurtarışa imza attı.

Genç kaleci, Galatasaray'ın 45+5. dakikada bulduğu gol öncesinde üst üste Davinson Sanchez ve Roland Sallai'nin şutlarını önlese de Barış Alper Yılmaz, dönen topu tamamlayarak fileleri havalandırdı.

Berke Özer, ikinci yarıda da kurtarışlarına devam etti.

Müsabakanın 53. dakikasında karşı karşıya pozisyonda Barış Alper'e geçit vermeyen eflatun-sarılı takımın kalecisi, 70. dakikada Sallai, 80. dakikada ise Metehan Baltacı'nın kafa vuruşlarında topun sahibi oldu.

Berke, 87. dakikada da Kerem Demirbay ve Elias Jelert'e üst üste iki şutunda gole izin vermedi.

Buruk: İki puan kaybettik ama oyun ve istek olarak gücümüzü gösterdik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, RAMS Park'taki maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçın bütün bölümlerinde iyi oynadıklarını ve çok fazla pozisyon ürettiklerini anlatan Buruk, "Özellikle ikinci yarı 2-1 sonrası girdiğimiz pozisyonlarda üçüncü golü atıp maçı erken bitirebilirdik." dedi.

Eyüpspor kalecisi Berke Özer'in maçın oynanmasına engel olduğunu ileri süren tecrübeli teknik adam, "Bizim öne geçtiğimiz dakikalarda maç oynandı, onun dışında oynanmadı. Maç çok fazla durdu. Berke Özer, sahanın en iyilerinden biriydi. Yaptığı kurtarışlarda çok başarılıydı ama oyunu yavaşlatma ve oynatmama anlamında da sahanın en kötüsüydü. Aslında buna müsaade eden de maçın hakemiydi. Sarı kartı çok geç gösterdi. Berke, kale arkasından alıp 8 kere su içti." ifadelerini kullandı.

Hakemin de oyunu iyi yönetemediğini dile getiren Buruk, şöyle devam etti:

"Geçen hafta Bodrum FK maçının ilk yarısında top oyunda 21 dakika kalmıştı. Maçların çoğu oynanmadan geçiyor. Bu bir alışkanlık ama hakemlerin buna izin vermemesi gerekiyor. Herhalde mevcut sistem içinde hakemlere ilk öğretilen oyunu yavaşlatmaları. Onlara, 'Oyun ne kadar yavaş olursa avantajınıza.' diyorlar herhalde. Eyüpspor'da 8-9 kişi yere yattı. Mücadelelerinden dolayı kutluyorum ama sanki üç gün önce rakibimiz maç oynamış gibiydi. Maçta 6 kişiye kramp girdi. Aslında 3 gün önce maç oynayan bizdik. Kramp girecekse Galatasaraylı futbolculara girmeliydi. Ancak maç içinde bu çok fazla kullanıldı. Bunun dışında 1 puan alan rakibimizi tebrik ediyorum. Kendi açımızdan da en kötü sonlandırma istatistiğini yaşadığımız gündü. 10 tane net pozisyon kaçırmışız. Çok ürettik, az pozisyon vermemize rağmen kalemizde 2 gol gördük. Bizim gibi bir takımın ne olursa olsun, maç oynatılmamaya çalışılsa bile bu golleri atarak kazanması gerekirdi. Takımıma güveniyorum. Eksiklerimiz var."

AZ Alkmaar maçından 3 gün sonra maça çıktıklarını hatırlatan Buruk, "Üç gün sonra oynadığımız için sakatlık riskini göze alıyorduk ama çok fazla sakatlık olmadı. Maç öncesi de yayıncı kuruluşun ertelememe talebi olmadığını öğrendik. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yaptığı açıklamada yayıncıyı da bu işin içine katmıştı. Bu da bizi üzüyor, güvenimizi kırıyor. Avrupa'daki ülke puanı için takımlarımızın desteklenmesi. Üç takım da yarın oynayabilirdi. Salı günü de oynayabilirdik. Bugün iki puan kaybettik ama oyun ve istek olarak gücümüzü gösterdik." diye konuştu.

"Hakem ve VAR atamaları kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor"

Okan Buruk, hakem atamalarının hem kendilerini hem de taraftarı provoke ettiğini savundu.

Kendi reaksiyonlarının kamuoyunda çok tartışıldığının söylenmesi üzerine Buruk, "Galatasaray olarak önde giden takımız, son iki sezonun şampiyonuyuz. Benim üzerime bir şeylerin yoğunlaşması beklediğimiz şeyler. Ancak hakem atamasının bir yandan da hem taraftar hem de bizi provoke ettiğini düşünüyorum. Hem hakem hem de Video Yardımcı Hakem ataması kafalardaki soru işaretlerini çoğaltıyor. Oyun içinde hakemin çok rahat olmadığını gördük. Çok genç bir hakem. Daha önce bir hata yapılıp Trabzonspor-Fenerbahçe maçına verildi. Orada da iyi bir performans sergilemedi. Biz sadece oyunumuza odaklanmak zorundayız. Bugün de ne, kim olursa olsun ürettik ama atamadık. Çok fazla net gol pozisyonu kaçırdık. Bunun için üzüleceğiz ama bundan sonraki haftalar sakin oyunumuza odaklanacağız. Ne olursa olsun, karşımıza ne çıkarsa çıksın üstesinden gelmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Buruk, müsabakanın hakemi Oğuzhan Çakır'ın büyük takım maçlarını kaldırabilecek profilde olmadığını ileri sürdü.

Süper Lig'de topun oyunda en az kaldığı maçları Galatasaray'ın oynadığı yönündeki bir istatistiğin aktarılması üzerine Buruk, şöyle konuştu:

"Topun oyunda kalma süresini hep dile getiriyoruz. Bugün hakem büyük ölçüde faule müsaade etti. Geçen hafta Bodrum FK maçının ilk yarısında top 21 dakika oyunda kalmıştı. Bunu hakemin yönetmesi lazım. Bunu yapacak hakemin elit ve tecrübeli olması gerekiyordu. Bugünkü hakem, büyük maçları yönetebilecek profil değil. Bunu Trabzonspor-Fenerbahçe maçında da gördük. İleride yönetebilir ama bugün bu seviye maçları yönetmesi için çok erken. Bu tür maçlara tecrübesiz hakemleri vererek onlara da yazık ettiklerini düşünüyorum. Hakemlerimizi destekleyeceğiz ama maçı oynatmaları üzerine gitmek gerekiyor. Dünyada hakemlere elit takım ve oyuncuları korumaları, maçı oynatmaları söyleniyor. Bugünkü hakem ikisini de yapmadı."

"Berke maçın içinden çok çaldı"

Okan Buruk, Berke Özer'in maçta zaman çaldığını iddia etti.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, müsabaka öncesinde Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın Galatasaraylı olması üzerinden yapılan yorum ve iddiaların hatırlatılması üzerine "Bu tür şeyler her takıma karşı yapılmaya çalışılıyor. Diğer takımı motive etmek için hocaları ve başkanları üzerinden sarı kart cezaları ve sakatlıklar konuşuluyor. Bu şekilde çok fazla komplo teorisi kurulabilir. Bunun kurulma nedenlerinden biri de rakip takımı sahaya en güçlü ve motive şekilde çıkartabilmek. Rakibimiz çıkıp elinden geleni yaptı. Rakibimizin en iyi performansını sergilemesinden mutlu olurum. Bugün beni rahatsız eden tek şey vakit geçirme. Bu vakit geçirmeye hakem izin veriyor. Rakiplerin de oynama üzerine durması gerek. Bugün Berke maçın içinden çok çaldı. Çok önemli bir performans sergiledi ama benim gözümde geçirdiği zaman ve oyunu yavaşlattığı için olumsuz puan aldı." diyerek sözlerini tamamladı.

ikas Eyüpspor Teknik Direktör Turan: "Amacımız ligde kalmak"

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk olduğu Galatasaray ile 2-2 berabere kalan ikas Eyüpspor'da teknik direktör Arda Turan, takım olarak ilk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyledi.

Arda Turan, müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Muhteşem bir şekilde karşılandığını belirten Arda Turan, "İyi bir mücadele oldu. Bu kadar büyük bir takıma karşı oynanmak kolay değil. Elimizden geldiği kadar oyunu tutmaya çalıştık. Galatasaray'ın bire bir baskısını biliyorduk. Ona çözüm üretmeye çalıştık. Savunma arkasında bire bir bırakıp onların boyunu uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk ama bazı yeteneklerin önüne geçmek kolay değil. İlk yarı boyunca zaman zaman karşılamalarda sıkıntı yaşadık ama oyundan da memnundum. Sonrasında az pas yaptık ama anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz. Oyuncularımı gönülden tebrik ediyorum. Sakat ve cezalı oyuncularımız vardı. Bir puan aldık. 42 puana kadar mücadele etmek istiyoruz. Amacımız ligde kalmak." ifadelerini kullandı.

"Biz, Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz"

Futbolun bir eğlence sporu olduğunu belirten Arda Turan, "Bu kulüpten aldığımız eğitime göre giydiğimiz formanın hakkını sonuna kadar vermek zorundayız. Biz de bunun için çalıştık. Biz, Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Sahanın içinde kalmaya devam edeceğiz. Ben hayatımda olmayan yükleri taşımaya alışığım. Allah, buradan başımızın dik çıkmasını sağladı." diye konuştu.

Rakip teknik direktör olarak RAMS Park'a çıktığı için duygusallaştığını belirten Turan, "Bir lider olarak oyuna konsantre olmaya çalışıyorsunuz. Oyunla ilgili çözümler üretmeye çalıştım. Kolay değil. Burada büyüdüm. Burası bizim evimiz. Bu mücadeleyi göstermek de bizim için çok önemli." şeklinde konuştu.

Maçta oyun içinde geçiş savunmasına hazırlandıklarını belirten Turan, "Takımın boyunu kısaltmaya çalıştık. Sonradan Ziyech ve Basthuayi oyuna girdi. Bu oyunculara mesafe verirseniz, daha çok geriye koşarsınız. Benim oyuncularım yaşlı. Bu ligde bazen bizi savunma ayakta tutacak. Geçen sene topa sahip olmak önemliydi." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sene Eyüpspor forması giyen Metehan Baltacı'yı değerlendiren Turan, "Metehan Baltacı'yı Galatasaray yetiştirdi. Biz de ona daha fazla oynama şansı verdik. Onda olan özellikleri ortaya çıkarmaya çalıştık. Okan Buruk'un da emeğiyle muhteşem bir hale geldi. Geleceğin milli takım stoperini görüyorum. Onda Bülent Korkmaz'ı da görüyorum." şeklinde görüş belirtti.

"Hakem standartları, üst seviyeye çıkmalı"

Hakemlerle ilgili de konuşan 37 yaşındaki teknik adam, "Hakem standartları, üst seviyeye çıkmalı. Bu standartlarla ilerleyemeyiz. Gelişmek istiyorsak faul standartları gelişmeli." değerlendirmesinde bulundu.

İlk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu belirten Turan, "Ligde kalabilirsek gelişme fırsatımız olacak. Sonra kadromuzda iyileştirmeler yapacağız. Oyuncularımız çok kıymetli ama gelecekle ilgili planlar yapacağız." ifadelerini kullandı.

Berke Özer'in çok iyi performans gösterdiğini dile getiren Turan, "Böyle büyük maçlar oynarken, bazı kahramanlar ortaya çıkmalı. Galatasaray'a karşı kazanmak istiyorsanız, en iyi halinizde olmalısınız. Buradan Tottenham ve Manchester United puan alamadı. Dorukhan, aylarca diz sakatlığı ile uğraştı. Tayfur, Beşiktaş maçından sonra psikolojik yıpranma yaşadı ve ona rağmen iyi oynadı." şeklinde konuştu.

Okan Buruk'un "Rakip sürekli yerde yattı" açıklamasına değinen Turan, "Okan Buruk ile gurur duyuyoruz. Galatasaray camiasının en büyük hocalarından biri kendisi. Biz de oralardan çıkmış biri olarak iyi niyet göstermeye çalışıyoruz. 6 dakika da uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem." diye konuştu.

"Aldığımız bir puan hedeflerimiz için çok önemli"

ikas Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, RAMS Park'taki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi mutlak favorinin ev sahibi Galatasaray olduğunu aktaran Yavaş, "Burada 3 puan kazanmanın bizim için çok zor olduğu, son iki sezonun şampiyonu ve bu sezon da bu hedefte doğru adımlar atarak ilerleyen ayrıca Avrupa'da bizi çok iyi temsil eden, çok güçlü ve kaliteli oyunculara sahip bir takıma karşı mücadele ettik. Kendimize birkaç hedef koymuştuk. Bunlardan biri ligde kalıcılığı sağlamak. Sonrasında da Süper Lig'e oyunumuzla değer katıp, keyif verip merak konusu olmak istiyorduk. İlk 14 hafta itibarıyla 23 puanımız var. Bu bizim için çok değerli. Bunu sürdürmek istiyoruz." diye konuştu.

Kerem Yavaş, Galatasaray'ın doğrudan rakipleri olmadığını dile getirerek "Bugün aldığımız 1 puan bizim için çok değerliydi. Oyuncularımız inanarak planımızı uyguladı, maçın başından sonuna kadar iyi mücadele etti. Böyle oynarsak puan alabileceğimizi biliyorduk. Çok mutluyuz. Aldığımız bir puan hedeflerimiz için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"Her maçta olduğu gibi en iyi şekilde mücadele ettik"

ikas Eyüpspor Kulübünün asbaşkanı Fatih Kulaksız, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Onurlu ve gururlu olduklarını belirten Fatih Kulaksız, "Yaklaşık 4-5 yıldır herkes konuşuyor. En son herhalde konuşma sırası bizde. Bizler onurlu ve gururlu insanlarız. İnsanlar doğar, yaşar ve ölür. Önemli olan geride onurlu ve gururlu bir yaşam bırakmak. Sonuçta bu bir oyun. Fırıldak işler, bizde olmaz. Çocuklar, herkese cevabını verdi. Çok hırs yapma durumu da söz konusu değildi. Her maçta olduğu gibi en iyi şekilde mücadele ettik. Bizim buradan puan almamız olağan dışı bir durum. Olağan olan ise Galatasaray gibi güçlü bir takımın kazanmasıydı. Eyüpspor, her alanda en iyi mücadeleyi gösterir." ifadelerini kullandı.

"Bu haksızlığa en iyi şekilde cevap verdik"

Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya'nın iyi bir Galatasaraylı olduğunu belirten Kulaksız, "Başkanımız, 6 yıl önce göreve geldiği kongrede Galatasaray taraftarı olduğunu söyledi. Eyüpspor, 2. ligde borç batağındayken başkanın Galatasaray taraftarı olmasında sorun yoktu. Bu haksızlığa en iyi şekilde cevap verdik. Beşiktaş'a karşı da iyi bir mücadele gösterdik. Endişe duyacağımız bir şey yok. Bizi tanımayan insanların ithamı çok çirkin. Geçtiğimiz hafta 3 sarı kartımız vardı. Benim sarı kart gören oyuncularım, gösterenden daha çok konuşuldu. Samsunspor ile gelecek hafta oynayacağız. Onların 5-6 oyuncusu sarı kart sınırındaydı ve hiçbiri kart görmedi. Hafta içi stoperimiz Vezo'nun sakatlanması tamamen tesadüf." şeklinde konuştu.

Kulaksız, 6 yıldır hakemlerle ilgili konuşmadıklarını kaydederek sözlerini şöyle tamamladı:

"Hakemleri konuşmazsak, hakem camiası daha iyi olur. Başkan Hacıosmanoğlu'na inanıyoruz. Kulüpler Birliği toplantısında bütün kurullar ordaydı. Başkan, orada herkese dürüst ve adaletli olmaları gerektiğini ifade etti. Biz kötü niyet aramıyoruz. Hatalar olacak. Hakemin 1 saniyede doğru vermesini beklediğimiz kararı televizyonda hocalar 3 saat tartışıyor. Biz, herkese saygı gösteriyoruz. Herkes de bize hak ettiğimiz saygıyı gösterecek. Futbol dışı olaylarla ilgilenmiyoruz. Avrupa kupalarına katılma hedeflerimiz var. Ülke puanı, istediğimiz seviyede değil. Biz de ülke puanına katkı sağlamak istiyoruz. Milli takıma oyuncu yetiştirmek istiyoruz." diye konuştu.

"Hafta başındaki spekülasyonlara güzel cevap verdik"

ikas Eyüpspor'da kaleci Berke Özer, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Berke, "Ben, kendi adıma sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Benim ve takım arkadaşlarım için güzel bir maç geçti." dedi.

Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı oynadıklarını ifade eden Berke, "Buradan puan alabilmek kolay değil. Hafta başındaki spekülasyonlara güzel cevap verdik. Burada hepimiz bu kulübün başarısı için mücadele ediyoruz. Bugün bunu tüm Türkiye'ye gösterdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.