İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Muhammed Salah, "BBC Yılın Sporcusu" ödülüne aday gösterildi.

33 yaşındaki Mısırlı yıldızın yanı sıra İsveçli sırıkla atlama dünya şampiyonu Armand Duplantis, ABD'li atlet Sydney McLaughlin-Levrone, İspanyol futbolcu Mariona Caldentey, ABD'li boksör Terence Crawford ve Japon beyzbolcu Shohei Ohtani, "Dünya Spor Yıldızı" kategorisinde aday gösterilen diğer isimler oldu. Daha önce Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland, Roger Federer ve Usain Bolt gibi yıldızların kazandığı ödül, geçen yıl Armand Duplantis'e verilmişti. Salah, Liverpool'da üst üste 3 maçta yedek kalmasının ardından yaptığı sert açıklamalardan birkaç gün sonra ödüle aday gösterildi. Geçen sezon 29 gol, 18 asistlik performansıyla Premier Lig şampiyonluğunun kazanılmasında büyük pay sahibi olan Salah, yedek bırakılmasıyla ilgili, "Bu kulüp için çok şey yaptım. Kendimi otobüsün altına atılmış gibi hissediyorum." demişti. AA

