"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ARALIK 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

03 Aralık 2025, Çarşamba 11:35
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'nin açıklamasına göre Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Kocaelispor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, Gaziantep FK, Antalyaspor ve Göztepe çeşitli sebeplerle kurula sevk edildi.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde yaşanan olaylardan dolayı sarı-lacivertli kulüp, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve talimatlara aykırı hareketler gerekçesiyle, futbolcu Mert Hakan Yandaş hakaret sebebiyle, Fenerbahçe Kulübü Stat Müdürü Ali Bozan ise sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disipline verildi.

Galatasaray Kulübü ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları gerekçesiyle, ikinci başkan Metin Öztürk futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları sebebiyle, sarı-kırmızılı takımın maç ve performans analisti Serhat Doğan da sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı kurula gönderildi.

Beşiktaş Kulübü ve başkan Serdal Adalı, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları, siyah-beyazlı kulüp ayrıca Fatih Karagümrük mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle PFDK'ye sevk edildi.

Kurul, ikas Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak'ı Gaziantep FK ile oynanan maçtaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedeniyle disiplin kuruluna sevk etti.

Corendon Alanyaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Samsunsporlu futbolcu Joe Mendes ile aynı maçta oyun dışında kalan Antalya temsilcisinin teknik direktörü Joao Pereira, sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle PFDK'ye gönderildi.

Ayrıca Trendyol 1. Lig ekipleri Amed Sportif Faaliyetler, İmaj Altyapı Vanspor, Boluspor, SMS Grup Sarıyer, Bandırmaspor, Sipay Bodrum FK ve Adana Demirspor farklı nedenlerden dolayı disipline sevk edildi.

Öte yandan kurul, 2. Lig Kırmızı Grup'taki Adanaspor maçına çıkmamasından dolayı Yeni Malatyaspor'u disipline yolladı.

AA

Okunma Sayısı: 174
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aile Bakanından nüfus uyarısı

    İktidardan itiraf: Her 4 kişiden 3’ü kaçak çıktı

    BM: İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'ye yeterli yardım ulaşamıyor!

    Kasım ayında Batı Şeria'da 2144 saldırı düzenlediler!

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82

    Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz

    Obezite artıyor

    Tekstilde 100 bin kişi işini kaybetti

    Künyesi ortaya çıktı

    Ölünce sigortalı sayıldılar

    ‘Asgarî’ zinciri, adil ücretle kırılır

    Dünyadan 7 kat daha pahalıyız

    AKP iktidarı çiftçinin sırtında yüktür

    “Bağımsız yargının olmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız”

    İflaslar çığ gibi büyüyor

    O fabrikanın sahibi de öldü

    Gıdasız kalma riski kapımızda

    PKK’dan Öcalan şartı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Trump: Gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Enflasyon rakamları açıklandı - TÜİK: %31,07-ENAG: %56,82
    Genel

    Alyuvarlardan Nur mesleğine: Tesanüd ve meşveret
    Genel

    Silah satanlar ve faizciler kazandı - Dünya bu tuzaktan kurtulmalı
    Genel

    BM: İsrail'in kısıtlamaları sebebiyle Gazze'ye yeterli yardım ulaşamıyor!
    Genel

    Kasım ayında Batı Şeria'da 2144 saldırı düzenlediler!
    Genel

    İktidardan itiraf: Her 4 kişiden 3’ü kaçak çıktı
    Genel

    9 kulüp PFDK'ye sevk edildi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.