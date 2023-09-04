İş için gittiği Uganda’da futbol takımı satın aldı

Av. Mehmet İhsan Kalkan, 3 yıl önce bölgesel amatör ligindeki Mateete Futbol Kulübü’nü satın aldı. Bir üst lige yükselttiği takımında şimdiki hedefi dünya yıldızı bir futbolcu çıkarmak.

İş dolayısıyla Uganda’ya seyahatler gerçekleştiren Av. Mehmet İhsan Kalkan, 3 yıl önce bölgesel amatör ligindeki Mateete Futbol Kulübü’nü satın aldı. Bir üst lige yükselttiği takımında şimdiki hedefi dünya yıldızı bir futbolcu çıkarmak. Türkiye’deki büyük kulüplere de çağrısı var. “Afrika’yı pas geçmeyin. Yıldız futbolcuları siz keşfedin.” Futbol, kıtada yaşayan gençlerin birlikte oynadığı takım oyunlarının başında geliyor. Her gencin hayalini bir gün büyük kulüplerin formasını giymek süslüyor.

BİR ŞEYLER YAPMA GEREĞİ HİSSETTİM

Hayalin sahibi, Türk iş insanı ve avukat Mehmet İhsan Kalkan. Onun gerçeğe dönüşen hayali ise Afrika’da bir futbol takımı satın almak… İşi gereği birçok ülkeye seyahat yapan Kalkan’ın duraklarından biriydi Uganda. İlk önce Türkiye Büyükelçisi’nin daveti ile ülkeyi tanıma imkanına erişti. Daha sonra da BM’nin bir projesi kapsamında yolu Uganda’ya düştü. “Pandemiden önce BM’nin yapmış olduğu bir ihale vardı. O ihaleyi kazandıktan sonra Uganda’da 6 hastaneye X-ray makineleri kurduk. Bu projeyle birlikte orada daha çok vakit geçirme fırsatı buldum. Çok zor durumda yaşayan insanların aslında ne kadar çok mücadele ettiklerine de şahit oldum. Bir şeyler yapma gereği hissettim.”

“Başkan geldi” diye karşılıyorlardı

İçindeki o his, Mehmet İhsan Kalkan’a farklı bir dünyanın kapısını araladı. O artık Afrika’da bir futbol takımının başkanı olmak üzereydi. O süreci Kalkan şu sözlerle anlatıyor: “Hafta sonları çalışmadığımız için futbol maçlarına gitme fırsatı buluyordum. O futbol maçlarında çoğu zaman beni ‘Başkan geldi’ diye sempati ile karşılıyorlardı. Gerçekten de gidişat ona evrildi ve bir futbol takımı almaya karar verdim. Mateete Futbol Kulübü’nü satın aldım.”

(TRT Haber)

