Kasımpaşa'da yeniden Şenol Can dönemi

Süper Lig takımlarından Kasımpaşa'da teknik sorumluluk görevine Şenol Can'ın getirildiği açıklandı.

Lacivert-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Kulübümüzün teknik sorumluluk görevine Şenol Can getirilmiştir." denildi. Kasımpaşa, sezonun ilk 2 haftasında Medipol Başakşehir'e 4-0, Fenerbahçe'ye ise 6-0 yenilmesinin ardından Sami Uğurlu ile yolları ayırmıştı. Şenol Can, Kasımpaşa'da daha önce 2020-2021 sezonunun son 10 lig maçı ile 2021-2022'nin ilk haftasındaki karşılaşmada görev yaptı. İstanbul temsilcisi, sözkonusu 11 maçta dörder galibiyet ve beraberlik, 3 de mağlubiyet yaşadı. AA

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