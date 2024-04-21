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23 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

Ligden düşen ilk takım İstanbulspor oldu

21 Nisan 2024, Pazar 17:00
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük, İstanbulspor'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla İstanbulspor ligden düşen ilk takım oldu.

14. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Sol kanattan savunmanın arkasına atılan uzun pasa hareketlenen Mamadou, kaleci Sirigu'nun ıska geçtiği meşin yuvarlağı kaptı. Bu futbolcu çaprazdan kale sahasına yerden ortaladı. Emir Kaan Gültekin müsait pozisyonda topa dokunamadı.

16. dakikada Bertolacci'nin pasında sol kanatta topla buluşan Can Keleş, penaltı noktası üzerine hareketlenen Markao'ya ortaladı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda kaleci Alp Arda çizgi üzerinde topu kontrol etmeyi başardı.

23. dakikada Mamadou'nun düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Ali Yaşar kullandı. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sağ çaprazından direkt kaleye gönderdiği vuruşta kaleci Sirigu gole engel oldu.

30. dakikada soldan kazanılan korner atışında Bertolacci'nin ceza sahasına ortasında Markao kafayı vurdu. Arka direkteki Rohden'e çarpan top kaleye yönelirken, çizgi üzerindeki Ali Yaşar gole engel oldu.

45+1. dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza sahası dışında Emre Mor'da kaldı. Bu futbolcu soldan hareketlenen Can Keleş'e pasını aktardı. Can'ın kale sahası önü sol çaprazından vuruşunda kaleci Alp Arda ayaklarıyla gole engel oldu.

45+2. dakikada Can Keleş'in soldan yaptığı ortada Markao'nun kafayla indirdiği topa kale sahasında hareketlenen Rohden vurmak istedi. Bu pozisyonda kaleci Alp Arda'nın müdahalesiyle Rohden yerde kaldı. VAR uyarısı sonrasında hakem Burak Şeker 45+9. dakikada pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

45+11. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Markao geçti. Bu futbolcunun şutunda kaleci Alp Arda gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada ceza sahası dışından kazanılan serbest vuruşta Emre Mor, ceza sahası içi sol çaprazına ortaladı. Bu bölgeye hareketlenen Biraschi'nin kafa vuruşunda top az farkla üstten dışarı gitti.

65. dakikada İstanbulspor gole çok yaklaştı. Sağ kanatta topla buluşan Loshaj'ın kale sahasına çevirdiği ortada kaleci Sirigu'nun çevirdiği topu Emir Kaan Gültekin tamamladı ancak meşin yuvarlak yan direğe çarptı. Dönen topa Mamadou kafayı vurdu ancak savunma bu pozisyonda tehlikeye engel oldu.

85. dakikada İstanbulspor öne geçti. Loshaj'ın pasında penaltı noktasında topla buluşan Coly karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Sirigu'dan dönen meşin yuvarlak yine bu futbolcuda kaldı. Coly bu kez boş kaleye topu göndermeyi başardı: 1-0.

86. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Levent Mercan'ın uzun pasında önce Markao ardından Rohden kafayla topu Güven Yalçın'a indirdi. Ceza sahası içi sol çaprazında meşin yuvarlağı alan bu futbolcunun yerden şutunda top uzak köşeden filelere gitti: 1-1.

90+4. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük penaltı kazandı. VAR uyarısı sonrasında pozisyonu izleyen Burak Şeker, Coly'nin elle oynadığına hükmederek penaltı noktasını gösterdi.

90+7. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Feghouli, kaleci ve meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-2.

Mücadele VavaCars Fatih Karagümrük'ün 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

AA

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