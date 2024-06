Portekiz'e 3-0 yenildik

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz'e 3-0 yenildi.

Maçın 6. dakikasında Türkiye gole çok yaklaştı. Sağdan Zeki Çelik'in yerden ortasında altıpasın solunda Kerem Aktürkoğlu'nun kayarak dokunduğu top, kaleciden sekti. Atağın devamında Portekiz savunması meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

22. dakikada Portekiz öne geçti. Soldan gelişen atakta Leao'nun yerden ortasında savunmadan seken top, penaltı noktasının sağındaki Bernardo Silva'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelere gitti: 0-1.

29. dakikada Portekiz ikinci golü buldu. Kaleci Altay'ın topa çıktığı sırada savunmada Samet Akaydın'ın hatalı geri pasında meşin yuvarlak çizgiyi geçti: 0-2.

31. dakikada soldan 2 kişiyi çalımlayarak ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun yakın direğe yerden vuruşunda, kaleci topu ayağıyla kornere uzaklaştırdı.

41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahası dışından yerden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

İlk yarı, Portekiz'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazda topu önüne alan Yusuf Yazıcı'nın kaleye yaklaşık 20 metre mesafeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Diogo Costa'da kaldı.

56. dakikada Portekiz farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan savunma arkasına atılan topu alıp ceza sahasına giren Ronaldo, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda pasını sol çaprazda müsait pozisyondaki Bruno Fernandes'e aktardı. Bu oyuncunun boş kaleye vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.

88. dakikada atılan ara pasta defansın arkasına sarkan Bernardo Silva kale önünde topa vurmaya çalışırken kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kurtardı.

Karşılaşma, Portekiz'in 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Portekiz bu galibiyetle puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükselirken, A Milli Takım 3 puanla ikinci sırada yer aldı.

Grupta bugün oynanan maçta 1-1 berabere kalan Çekya ve Gürcistan'ın ise 1'er puanı bulunuyor.

Türkiye, gruptaki son maçını 26 Haziran Çarşamba günü Hamburg'da Çekya ile oynayacak.

Abdülkerim Bardakcı, Çekya maçında yok

Milli takımın savunma oyuncularından Abdülkerim Bardakcı, Portekiz karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Grupta Gürcistan ile oynanan karşılaşmada da sarı kartla cezalandırılan Abdülkerim, şampiyonadaki ikinci sarı kartını gördü.

Abdülkerim, ay-yıldızlı ekibin grupta Çekya ile oynayacağı müsabakada forma giyemeyecek.

Arda Güler tezahüratları

Türk taraftarlar, Portekiz karşısında ilk 11'de yer almayan Arda Güler'in oyuna girmesi için ilk yarıda tezahüratlarda bulundu.

Ay-yıldızlı ekip geriye düştükten sonra Arda ısınmak için saha kenarına gelince taraftarlar, milli futbolcuya yönelik tezahüratlar yaptı.

Teknik direktör Vincenzo Montella, Arda Güler'i 70. dakikada Yunus Akgün'ün yerine oyuna sürdü.

Samet ve Zeki kart ceza sınırına geldi

A Milli Futbol Takımı'nda Portekiz ile oynanan maçta sarı kart gören Samet Akaydın ve Zeki Çelik, kart ceza sınırına geldi.

Samet ve Zeki, bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Ay-yıldızlı ekipte Hakan Çalhanoğlu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu arada Samet Akaydın, mücadelenin 75. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Merih Demiral'a bıraktı.

Portekiz'e karşı kötü istatistik sürdü

A Milli Futbol Takımı'nın Portekiz'e karşı resmi maçlardaki galibiyet özlemi sürdü.

Türkiye, Portekiz'e karşı oynadığı 10. maçta 8. yenilgisini yaşadı. Ay-yıldızlı ekip, Portekiz karşısında yalnızca özel maçlarda 2 galibiyet elde etti.

Türkiye bu maçlarda 9 gol atabilirken, kalesinde gördüğü gol sayısı 22'ye yükseldi.

İki taraftar sahaya girdi

Türkiye ile Portekiz arasında oynanan karşılaşmada oyun iki kez sahaya giren taraftarlar nedeniyle durdu.

Sahaya giren iki çocuk da Ronaldo'ya koşup fotoğraf çektirmeye çalıştı.

İlk çocuk hedefine ulaşırken, ikinci çocuk fotoğrafı çekemeden güvenlik görevlileri tarafından saha dışına alındı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montella: Karşılaşmaya iyi başladık; ancak ilk hatamızda golle cezalandırıldık

A Milli Takım'ın teknik direktörü Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak ilk hatalarında golle cezalandırıldıklarını söyledi.

Vincenzo Montella, "İlk 20 dakika iyi başladığımız bir maç oldu, birtakım fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. İlk hatamızda ise cezalandırıldık. İlk gole kadar maç dengede gitti, ikinci golde şanssızlık yaşadık. O golden sonra maçın dengesi değişti. Avrupa'nın en iyi ekiplerinden biri karşısında maçın tamamında eşit bir mücadele sergiledik. Bizden daha etkiliydiler, farkı da o oluşturdu." ifadelerini kullandı.

Montella, Samet Akaydın'ın kendi kalesine attığı gol hakkında, "İletişimsizlik oldu. Bunlar futbolda bazen oluyor. Maalesef bugün bizim başımıza geldi. Benim teknik direktörlüğünü yaptığım ekibin başına geldi. Bazen başka ekiplerin de başına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, "Bu maçı sanki tam önemsemediğiniz, gözden çıkardığınız izlenimi alanlar oldu. Aklınız Çekya maçında mıydı?" sorusuna, "Bu maça odaklandık, çok iyi hazırlandık. Bazı noktalarda yeterince cesur davranamadık, belki bu maçı kafamızda biraz büyüttük, rakibimiz daha tecrübeli oyunculara sahipti. Bu sonucun sebebi kesinlikle bir sonraki maça odaklanmamız değildi." cevabını verdi.

"Maç kaybettiğinizde ilk olarak düşman görülen teknik direktör olur." diyen Montella, Arda Güler ve Kenan Yıldız tercihleriyle ilgili bir soruyu şöyle yanıtladı:

"Kenan ve Arda çok iyi oyuncular ama Arda maça çıkacak durumda değildi, 30 dakikadan fazla oynayacak durumu yoktu, riski arttırmak istemedik. Dolayısıyla maçın son 20 dakikasında oyuna sokmamayı da düşündük ama nihayetinde oyuna almaya karar verdik. Çünkü iyi oyuncular sahada olmalıdır. Kenan'ı da ikinci yarıda tercih ettik. Oyuncularımızın çoğu kulüplerinde de sürekli oynamıyor, haftada 90 dakika belki sıkıntı olmaz ama 4 günde bir maça çıktığınızda başka bir soruna dönüşüyor. Buna fiziksel ve zihinsel olarak alışık olmanız gerekiyor. Kenan bir önceki maçta da çok iyi oynadı. Polonya karşısında da çok iyi oynadı. Futbolcular değişik durumla karşı karşıya, 3 günde 1 maça çıkıyorlar. Sebep bu."

Arda Güler'le diyaloglarının çok iyi olduğunun altını çizen İtalyan teknik adam, "Arda, çok iyi ve zeki bir oyuncu. Ülkesiyle gurur duyan ve tutkuyla sporunu sergileyen bir oyuncu. Sakatlık riskini göze aldığını bilmesine rağmen sahaya çıkmak istedi. İlk yarının sonunda konuştuk. Art niyetli spekülasyonlar, istediğimiz bir şey değil. İstişareler yapılarak kararlar alınıyor." ifadelerini kullandı.

Montella, ikinci yarıda bir santrforu oyuna almaması hakkında ise "Maç esnasında bunu düşündüm. Ama ilk yarının sonuna doğru sakatlık yaşadık (Orkun Kökçü), değişiklik yaptık. Son oyuncu değişikliğinde de bir santrfor sahaya sürdük. Ama Samet sakatlandı. Dolayısıyla oyuncu değiştirme şansımız da o noktada bitmişti." açıklamasında bulundu.

Gürcistan maçında da Portekiz karşılaşmasında da savunmada tehlikeler yaşadıklarını aktaran Montella, "Belki de bir önceki maçta daha fazla riskli pozisyon oldu. Yapılan büyük hatalara baktığınızda eşit bir maç oynadık. Böyle bir rakibe karşı hata yaptığınızda telafisi olmuyor, ufak hata yaptığınızda cezalandırılıyorsunuz. Sonuca baktığınızda haklı görülebilirsiniz ama kendi oyuncularımıza baktığımızda bir kısmı, peş peşe 2 maç oynamaya alışık değil. Dört günde bir maç oynamak farklı bir durum. Aynı oyuncularla sahaya çıkmak mümkün değil. Aynı defansif hattı kullanmak mümkün olmadı. Sadece teknik ve taktik açısından bir değişiklik yaptık. Kenan ile Kerem değişti." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcu Yunus Akgün: Bu maçı unutmak istiyoruz

A Milli Takım'ın oyuncularından Yunus Akgün, maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Üzgün olduklarını belirten 23 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki zaman zaman istediklerimizi yaptık, zaman zaman yapamadık. Portekiz, büyük bir takım. Cezalandırabiliyor ama bu maçı bir an önce unutmak istiyoruz. Çünkü her şey bizim elimizde. Bir maçımız daha var. O maçı kazanıp gruptan çıkacağımıza inanıyoruz. Tabii ki de yaptıklarımızı ve yapamadıklarımızı analiz edeceğiz. Bir an önce önümüzdeki maça hazırlanacağız. Dediğim gibi bu maçı unutmak istiyoruz. Bizim için üzücüydü. Her şey bizim elimizde. Zaten kazandığımız takdirde gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Kazanmak için sahaya çıktıklarını aktaran Yunus Akgün, şöyle devam etti:

"Analizlerimizi yapmıştık ve çok iyi çalışmıştık. Çok hırslıydık açıkçası. Bazen istediklerimizi yapamıyoruz ama bu, turnuva. Çekya maçına hazırlanacağız. Tabii ki de o da kolay olmayacak. Biz, iyi bir takımız. Söylemek istediğim bir şey de var, desteklerini bizden esirgemesinler. Çünkü daha hiçbir şey bitmedi. Her şey bizim elimizde. İnşallah o maçı kazanıp gruptan çıkacağız. Bahane bulmak istemiyorum ama her ortada kalan pozisyonda hakem kararlarını her zaman karşıya verdi. Çok net pozisyonlarda aldığımız topları karşı tarafa verdi. Açıkçası bizi düşürdü bazı pozisyonlarda. Yapacak bir şey yok. Hakemi de yeneceğiz böyle maçlarda. Çok fazla bir şey demek istemiyorum hakem konusunda."

Yunus, sözlerini şöyle tamamladı:

"Açıkçası maça iyi başladık. Pozisyonlara da girdik. 1-2 tane pozisyonumuz vardı. O pozisyonları atsaydık farklı bir maç olabilirdi. Portekiz, iyi bir takım. Yakaladıklarında cezalandırabiliyorlar. Şanssız goller de yedik. İkinci gol de biraz bizi düşürdü. Dediğim gibi sorun yok. Önümüzdeki maçı kazandığımız takdirde bitireceğiz. Burası milli takım. Ben her zaman elimden geleni yapıyorum. Kim oynarsa oynasın elinden geleni yapıyor. Herkes birbirine destek çıkıyor. Tabii ki daha iyi olacağız."

Milli futbolcu Demiral: Bu mağlubiyetin üstesinden gelip milli takımımızı en yukarıya taşıyacağız

A Milli Takım'ın oyuncularından Merih Demiral, bu yenilginin üstesinden geleceklerine inandığını söyledi.

Merih, BVB Dortmund Stadı'nda oynanan maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Çok kötü bir maç yaşadıklarını belirten 26 yaşındaki savunma oyuncusu, "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık. Tabii ki maçtan çıkartacak çok dersimiz var. Hocamız gerekli analizleri yapacaktır. Biz de mutsuzuz. Turnuvaya iyi başlamıştık, şimdi kötü bir sonuç aldık. Hiçbir şey bitmedi. Üçüncü maçımız var. İnşallah üçüncü maçımızdan da en iyi şekilde sonuç alıp gruptan çıkmak istiyoruz. Futbolda böyle şeyler olabiliyor, hayatta olduğu gibi. Kötü günler de var iyi günler de. Biz bu mağlubiyetin üstesinden gelip milli takımımızı en yukarıya taşıyacağız." diye konuştu.

Ay-yıldızlı forma için her zaman elinden geleni yapacağının altını çizen Merih, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben her zaman oynasam da oynamasam da milli takım için elimden gelenin en iyisini yapan biriyim. Oynamadığımda da oynadığımda da benim için fark etmiyor. Hocamız ne zaman görev verirse oynamaya hazırım. Üçüncü maçta da bana şans verilirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Çünkü milli takım her zaman her şeyin üstündedir benim için. En iyi şekilde grubu bitirip gruptan çıkacağımıza, iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum."

Portekizli futbolcu Bernardo Silva: Hedefimize bir adım daha yaklaştık

Portekiz'in deneyimli oyuncusu Bernardo Silva, gruptan ilk sırada çıkmayı garantiledikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Maçın oyuncusu da seçilen Bernardo Silva, karşılaşmanın ardından BVB Dortmund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, "Gruptan ilk sırada çıkıyoruz. Hedefimize bir adım daha yaklaştık. Kupayı kaldırma hedefimiz hala çok uzak ama bu akşam sanıyorum ki çok iyi bir futbol sergiledik." dedi.

Karşılaşmanın ilk golünü atan Portekizli futbolcu, şöyle konuştu:

"Gol atmam önemli değil, önemli olan Portekiz'in kazanmış olması. Gruptan birinci sırada çıkmayı garantiledik. Üst tur için de hazırız, tabii ki bir maçımız daha var. Özellikle maçın başında gol attığınızda kendinize olan güveniniz artıyor, bugün sahada çok iyiydik. Evet Türkiye bastırdı, baskı uyguladı ama biz de onların baskılarına karşılık verdik. Çok tehlikeli olduklarını biliyorduk, elde ettiğimiz skordan çok mutluyuz. Almanya'da çok fazla Türk göçmen olduğunu biliyorduk ama yine de taraftarımızın desteğini arkamızda hissettik, harikaydılar. Daha azlardı belki ama sesleri gür çıkıyordu. Oyunun hiçbir noktasında baskı altında olduğumuzu hissetmedik. Maçın kilidi bu değildi, maçın başında gol bulmamızdı."

Takım olarak her geçen gün daha iyi hale geldiklerinin altını çizen 29 yaşındaki oyuncu, "Her an gelişmezsek bir şeyler yolunda gitmiyor demektir. Bazı maçlarda, mesela Hırvatistan maçında gerekeni yapamadık ya da diğer bazı maçlarda da bunu gördük ama bugün sonuç çok daha iyi oldu. İlk maç ve ikinci maç arasında çok büyük ilerleme kaydettik diyemeyiz ama doğru yoldayız. Grup sonrası için hazırız." ifadelerini kullandı.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Martinez: Türkiye istisnai bireysel yeteneklere sahip bir takım

Portekiz'in teknik direktörü Roberto Martinez, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Çekya karşısında oynadığımız maçla aynı seviyede oynadık. Bu kez ilk golü biz attık, bu önemliydi. O da Türkiye'nin yapabileceklerini değiştirdi, maça iyi başladılar, atmosfer harikaydı. Oyuna odaklandık, ilk golden sonra da maçı konrol ettik ve gol yemeden maçı bitirmemiz de önemliydi. Grubu birinci sırada bitireceğiz, artık üçüncü maçı düşünebiliriz. Birçok oyuncu maça ilk 11'de çıkmayı hak ettiğini gösterdi. Oyuncuların tavrı beni çok mutlu etti. Maçtan maça ilerleme kaydettiğimizi gösterdik." ifadelerini kullandı.

"Kolay bir maç değildi." diyen deneyimli teknik adam, "Türkiye istisnai bireysel yeteneklere sahip bir takım. Bugün onları çok iyi durdurduk, ilk golü atınca maçta kendinize alan açıyorsunuz. Bu, performansınızı da etkiliyor. Çok iyi savunma yaptık. Yüksek tempoda bir maç oldu. Türkiye'nin boşluk bulmasına izin verseydik farklı bir durum olabilirdi. Arda Güler oyuna girdiği zaman biz odaklanmaya devam ettik. Savunmada disiplinden ayrılmadık ve gol yemeden tamamladık. Geçişleri ikinci yarıda çok iyi yapamadık. Karşımızda çok fazla alan açılıyordu, bunu daha iyi değerlendirmeliydik. Belki bu konuda daha iyi hale gelebiliriz." şeklinde konuştu.

Portekiz'in sahip olduğu bireysel yetenekli oyuncularla takım olmayı dengelemeyi başardıklarını aktaran Martinez, "Taktik esneklik sergilemek önemli. Arkada 5 ya da 4 kişi olabilir. Oyuncuların bireysel becerilerini tam anlamıyla parlatacak bir zemin hazırlamak önemli. Hazırlık aşamasında çok çalıştık ve iyi futbol sergiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Martinez, 41 yaşındaki savunma oyuncusu Pepe hakkında ise şunları kaydetti:

"Tarafsız bir kişi olsaydım, Pepe'yi izleseydim, 41 yaşında olduğuna inanmakta zorlanırdım. Profesyonel bir futbolcunun tam bir örneği. Cristiano zaten harika, bizimle olması çok değerli. Golü kendi atabilecekken Fernandes'e pas vermesi Portekiz'e önem verdiğini gösteriyor. Bu tüm akademilerde gösterilmeli ve anlatılmalı. O pozisyonlarda asist yapması, gol atmasından çok daha anlamlı. Bence cevabın iki kısmı var, 24 saat profesyonel kalmak gerekiyor. Pepe'nin hedefi her zaman bir sene daha oynamak ve tabii ki oyuna karşı duyduğu aşk... Rakibi tanıma arzusu, işin taktik tarafına hakim olma arzusu, sürekli futbol etrafında dönen bir hayat yaşıyor. Tabii ki genetik olarak da şanslı diyebiliriz."

Martinez, "Sahaya girip Ronaldo'ya koşan taraftarlar oldu, bu sizi endişelendiriyor mu?" sorusuna, "Endişelendiriyor. Çünkü bugün taraftarın niyeti iyiydi, çok büyük ikonları görüp belki bu hareketi yapabiliyorlar ama zor bir durumla karşı karşıya da olabiliriz. Kötü biri sahaya girerse oyuncuların başına bir şey gelebilir. Taraftara da doğru mesajı vermek gerek, bu yaptığınız doğru değil, elinize bir şey geçmeyecek, başınızın ağrıma ihtimali ise çok yüksek." yanıtını verdi.