Trabzonspor'un 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, 16,5 milyon avro bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer olarak, bordo-mavili kulübe rekorla veda etti.

Yusuf Yazıcı, 16,5 milyon avro bonservis bedeliyle Fransa'nın Lille takımına transfer olarak, en fazla bonservis bedeliyle transfer olan bordo-mavili futbolcu olarak Trabzonspor'un tarihine geçti.

Kulübün altyapısında yetişen Gökdeniz Karadeniz ve Fatih Tekke'nin yurt dışına transferinin ardından Yusuf Yazıcı, 16,5 milyon avro bonservis bedeliyle Lille'e transfer olurken, genç futbolcu yeni takımında 25 maç oynaması halinde Lille Kulübü, Trabzonspor'a 1 milyon avro daha ödeyecek.

Lille, transfer kapsamında ayrıca Portekizli stoper Edgar Miguel Le'yi de bonservisiyle Trabzonspor'a gönderecek. Yusuf Yazıcı'nın bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'si Trabzonspor Kulübüne ödenecek.

Rubin Kazan'a 2008'de transfer olan Gökdeniz Karadeniz 8,7 milyon avro, 2006'da Zenit'e transfer olan Fatih Tekke ise 7,5 milyon avro bonservis bedelleriyle kulübe en yüksek para kazandıran yerli iki futbolcu olmuştu.

Okul seçmelerinde keşfedildi

Okul seçmelerinde 8 yaşındayken 20 saniye içerisinde attığı golün ardından keşfedilerek Trabzonspor serüveni başlayan Yusuf Yazıcı, aradan geçen sürede gösterdiği başarı ile bordo-mavili kulübün yurt dışına transfer ettiği en pahalı futbolcu oldu.

Trabzon'un Boztepe Mahallesi'nde yaşayan Sebahat-İsmail Yazıcı çiftinin 3 erkek çocuğundan biri olan Yusuf Yazıcı, futbol oynamaya daha önce Trabzonspor altyapısında forma giyen ağabeyi Cihan Yazıcı'nın yönlendirmesiyle başladı.

Pelitli Mahallesi'nde otururken okuduğu Ayfer Karakullukçu İlköğretim Okulu'nda Trabzonspor'un oyuncu seçmelerine katılan genç futbolcu, maçın başlama düdüğünün çalmasının ardından santradan kaleye giderek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

20 saniyede gelen golün ardından dönemin altyapı antrenörü Salih Tekke tarafından başarılı bulunup oyundan alınmasına karşın seçilemediğini zanneden ve bunun üzerine ağlamaya başlayan Yusuf Yazıcı, bordo-mavili kulübe ilk adımını ise böylelikle atmış oldu.

Dünya şampiyonu lise takımının kaptanlığını yaptı

Trabzonspor altyapısında yetişen Yusuf Yazıcı, 2015 yılında düzenlenen Okul Sporları Dünya Futbol Şampiyonası'nda mücadele eden Trabzon Erdoğdu Anadolu Lisesi takımının da kaptanlığını üstlendi.

Şampiyonadaki performansıyla ilgiyi üzerine çeken Yazıcı, final maçında formasını giydiği takımın Brezilya temsilcisini 2-1 yenmesi sonucu ilk kupasını kaldırmış oldu.

Yusuf Yazıcı'nın A Takıma yükselişi ve performansı

Trabzonspor'da A takımda 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti. Genç futbolcu, Trabzonspor'un 8 Mayıs 2016'da Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'u 6-0 yendiği karşılaşmada 2 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

2016-2017 sezonunda 22 maçta 6, en iyi dönemini geçirdiği 2017-2018 sezonunda 35 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, 2018-2019 sezonunda ise 34 maçta 4 gol attı.

Toplam 100 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 498 dakika forma giyerken, 22 kez gol bulmayı başardı.

Yusuf Yazıcı, A Milli Takım'da ise ilk kez 2018 Dünya Kupası elemelerinde Türkiye'nin, Kosova'yı 4-1 yendiği maçın ikinci yarısında forma şansı buldu. Genç futbolcu, 2017-2019 yıllarında 14 maçta A Milli Takım'da görev aldı.

Yusuf Yazıcı'nın Lille'ye transfer yolculuğu

Başarılı futbolu sayesinde transferi gündeme gelen Yusuf Yazıcı, yurt dışından gelen tekliflere sıcak baktığını, şartların oluşması halinde yurt dışında formayı giymeyi istediğini kulüp yetkililerine bildirdi.

Trabzonspor'un, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya kampına da katılan genç yetenek, takımın Trabzon'a dönüşünün ardından ayrılık mesajı yayımladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bordo-mavili kulüp ile yollarını ayırma kararı aldığını bildiren Yazıcı, "Tribünlerinde sevindiğim, altyapısında yetiştiğim, A takımında kaptanlık bandını taktığım ve bu güzide formayı giymekten gurur duyduğum Trabzonspor'umdan ayrılma konusundaki kararımı vermiş bulunmaktayım." ifadesini kullandı.

Ayrılık kararının ardından Lille takımı ile görüşmek için Fransa'ya hareket eden başarılı futbolcuyu, havalimanında çok sayıda taraftar yolcu etti.

Öte yandan, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ağaoğlu, Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferi için "Yusuf, yeniden başlayan hikayemizin başrol oyuncusuydu. Şu an itibarıyla hikaye yarım kaldı. İçime kan damladı." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf Yazıcı'dan anlamlı veda ve teşekkür mesajı

Trabzonspor'dan Fransa'nın Lille takımına 16,5 milyon avro bonservis bedeliyle transfer olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Yusuf Yazıcı, veda ve teşekkür mesajı yayımladı.

Milli futbolcu, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Şehrimin dar sokaklarında oynadığım mahalle maçlarıyla başlayan, Avni Aker'e attığım adımla büyüyen, ay-yıldızlı formaya uzanan bu öyküde yeni bir sayfa açılıyor. Şimdi Fransa'dayım, yeni bir yola çıkıyorum." ifadesini kullandı.

Kendisiyle ilgili düşüncelerini paylaşan, kendisini değerli ve özel hissetmesini sağlayan herkese teşekkür eden Yusuf Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bu paylaşımların ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Çünkü 8 yaşında kapısından girdiğim bu kulübün neyi ifade ettiğini, küçücük bir çocuğun forma için ne hayaller kurduğunu biliyorum. Evimde, köyümde, mahallemde her anımda, her sohbetimde yeri olan Trabzonspor'un taraftarlar için, bizim için ne anlama geldiğini biliyorum. Erdoğdu'daki evimizden Trabzon'a doğru baktığımda hep Avni Aker Stadyumunda oynamayı, Trabzonspor forması giymeyi hayal ederdim ve hayallerime kavuştum.

Şimdi tribünlerinde sevindiğim, altyapısından yetiştiğim, kaptanlık bandını taktığım kulübümün, Trabzonspor forması hayali kuran küçük kardeşlerimizin bana yeni bir görev verdiğini düşünüyorum. Kulübümü, şehrimi Avrupa'da temsil etmek, benden sonra gelecek kardeşlerime Trabzon'da doğmuş, yetişmiş birinin Avrupa'da mücadele edebileceğini göstermek, Boztepe'de, Erdoğdu'da, Faroz'da, Çaykara'da, Yavuz Selim Stadı'nda ya da başka bir sahada top oynayan Trabzonlu çocuklara yapabileceklerine inanmaları için örnek olmak istiyorum."

Başarılı orta saha oyuncusu, mesajını şu ifadelerle tamamladı:

"Yaşadığım her anın değerini bildiğim ve formasını giydiğim için her an şükrettiğim Trabzonspor'a, bugüne kadar her zorlukta yanımda olan babam, annem, ağabeyim, kardeşim, dostlarım ve yakınlarım başta olmak üzere başkanımıza, yönetim kurulumuza, hocalarıma, taraftarlarımıza, takım arkadaşlarıma, kulüp emekçilerimize sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Bu yeni serüvende hepinizin yanımda olacağını ve gücümün desteğiniz olacağını biliyorum. Sevgi ve saygılarımla."