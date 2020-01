Teşekkürler Cedi Osman

NBA’DEKİ TEMSİLCİMİZ CEDİ OSMAN DEPREMZEDELER İÇİN DÜZENLEDİĞİ KAMPANYADA 60 BİN DOLAR TOPLANDI.

NBA’DE Chicago Bulls maçı öncesinde Elazığ’daki depremin mağdurları için kampanya başlatan Cleveland Cavalierslı Cedi Osman’a çok sayıda sporcu ve sosyal medya kullanıcısı büyük destek verdi.

Cedi’nin Twitter hesabından yaptığı, “Cleveland Cavaliers-Chicago Bulls maçında atılacak her 3 sayılık basket için Elazığ’daki depremin mağdurlarına 100 dolar bağışta bulunacağım. Haydi, atabildiğimiz kadar atıyoruz.” paylaşımı kısa sürede karşılık buldu. Cedi Osman’a ilk destek verenlerden biri ABD’li takım arkadaşı Larry Nance oldu. Cedi, sosyal medya adresinden, “Güzel bir haberim var. Isınmada Larry Nance Jr. yanıma geldi ‘Gel 200 yapalım. Ben de maçta atılan her 3 sayı için 200 dolar bağışlayayım.’ dedi. Ben sadece kendi adıma 100 doları, 200 olarak güncelliyorum. Teşekkürler.” paylaşımını yaptı. Cedi Osman, “Maçta toplam 25 üçlük oldu. Ben ve Larry Nance, 10 bin dolar bağışlıyoruz. Arda Turan, Nuri Şahin, Işıl Alben, Yusuf Yazıcı her biri 2 bin 500 dolardan 10 bin dolar, Nevzat Aydın abi 250 bin lira, Adana Basketbol Kulübü 2 bin 500 dolar katkı yapıyor. Burada 385 bin lira birikti.” paylaşımını yaptı. Cedi Osman, 60 bin dolar toplandığını belirterek, kendisine destek veren Larry Nance’e teşekkür etti.

Cedİ’den Bulls potasına 18 sayı

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın NBA’de formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında Chicago Bulls’a 118-106 mağlup oldu. Bulls’ta 44 sayı, 10 ribaunt, 8 asistlik performansıyla Zach LaVine, galibiyette önemli rol oynadı. Tomas Satoransky 19, Thaddeus Young 11 sayı üretti. Cavaliers’ta ise Kevin Love 20 sayı, 11 ribaunt, Larry Nance 15 sayı,11 ribauntla “double double” yaptı. Karşılaşmada 30 dakika süre alan Cedi Osman ise 18 sayı, 6 asist, 1 ribauntla salondan ayrıldı.