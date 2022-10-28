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28 EKİM 2022 CUMA - YIL: 53

Trabzonspor, galibiyet hasretine yine son veremedi

28 Ekim 2022, Cuma
UEFA Avrupa Ligi H Grubu beşinci hafta maçında Sırbistan'ın Kızılyıldız takımına 2-1 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet hasretine son veremedi.

Avrupa kupalarında en son dış saha galibiyetini UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Yunanistan'ın AEK takımı karşısında 22 Ağustos 2019 tarihinde 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra deplasmanda kazanamadı.

Trabzonspor, bu süreçte dış sahada oynadığı 9 maçta 8 yenilgi, 1 beraberlik yaşadı.

İkinci sıradaki yerini koruyamadı

Kızılyıldız deplasmanında mağlup olan Trabzonspor, grupta ikinci sıradaki yerini koruyamadı.

Bordo-mavililer, 6 puanda kalarak 3. sıraya gerilirken Ferencvaros deplasmanından beraberlikle dönen Fransa temsilcisi Monaco puanını 7'ye yükselterek ikinci sıraya yerleşti.

Ferencvaros 10 puanla ilk sıradaki yerini korurken Kızılyıldız ise 6 puanla dördüncü sırada haftayı kapadı.

İlk yarı 

6. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı serbest atışta, ceza alanında iyi yükselen Vitor Hugo'nun kafa vuruşunda, kaleci Borjan topa sahip oldu.

21. dakikada Hamsik'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta, kaleci Borjan iki hamlede topu kontrol etti.

23. dakikada Katai'nin soldan ortasında, son olarak arka direkteki Erakovic'in şutunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada Erakovic'in sağdan yerden ortasında, ceza alanı içinde Katai'nin şutunda, kaleci Uğurcan Çakır sağına gelen topu yatarak çıkardı.

27. dakikada Bukari'nin ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu üstten kornere çeldi.

29. dakikada Bakasetas'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci Borjan yatarak direk dibinden topu kornere attı.

34. dakikada Bardhi'nin uzak mesafeden vuruşunda, kaleci Borjan'ın müdahale ettiği top direğe çarparak oyun alanına döndü.

37. dakikada Kızılyıldız öne geçti. Umut Bozok'un hatalı pasında Bukari, topu Katai'ye aktardı. Bu futbolcu da düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturdu: 1-0

39. dakikada Trabzonspor, beraberliği sağladı. Bakasetas'ın ceza alanı dışından sağ çaprazdan kullandığı serbest atışta, baraja çarparak yerden seken top, kaleci Borjan'ın üzerinden filelere gitti: 1-1

İlk yarı, 1-1 sona erdi.

İkinci yarı 

56. dakikada Bardhi'nin pasında ceza alanı sağ çaprazından Hamsik'in şutunda, kaleci Borjan'ın müdahale ettiği top üst direkten döndü.

64. dakikada Kızılyıldız, tekrar öne geçti. Sağ tarafta Eren Elmalı'dan sıyrılan Bukari'nin yerden ortasında yakın mesafeden Pesic, dokunarak topu filelere yolladı: 2-1

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.

AA

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