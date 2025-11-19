"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Türkiye ile İspanya 2-2 berabere kaldı

19 Kasım 2025, Çarşamba 01:21
İspanya ile 2-2 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off'larda mücadele edecek.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun altıncı ve son haftasında İspanya, evinde Türkiye'yi konuk etti.

İlk yarı

4. dakikada İspanya öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Cucurella'nın altıpas önüne gönderdiği topu kontrol eden Olmo, yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

30. dakikada gelişen İspanya atağında, Pino'nun pasıyla ceza yayı önünde topla buluşan Olmo'nun dönerek sert şutunda, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada milli takım etkili geldi. Çağlar kaptığı topu İspanya ceza sahası önündeki Deniz'e yolladı. Deniz yerden pasını gerideki Orkun'a verdi. Orkun'un sert şutunda top, kaleci Unai Simon'da kaldı.

42. dakikada milliler beraberlik golünü attı. Sağ taraftan Orkun'un kullandığı kornerde Barış Alper'in indirdiği topu altıpas önünde Deniz Gül ağlara yolladı: 1-1.

45. dakikada İspanya etkili geldi. Fabian Ruiz, Olmo'nun pasıyla ceza sahası içinde kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ruiz'in yerden şutunda, Altay ayağıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı

50. dakikada Orkun Kökçü'nün şık pasında topla buluşan İrfan Can Kahveci'nin sağ taraftan ceza sahasına girdikten hemen sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Unai Simon'da kaldı.

53. dakikada milliler gole çok yaklaştı. Orkun'un sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta sekerek havalanan topu arka direkte Barış Alper Yılmaz kontrol etti. Barış'ın röveşatasında Unai Simon üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

54. dakikada A Milli Takım öne geçti. Sol taraftan Ferdi Kadıoğlu'nun terse gönderdiği topu Orkun Kökçü, göğsüyle Salih Özcan'ın önüne indirdi. Salih, ceza yayının hemen gerisinden yaptığı düzgün ve sert vuruşta meşin yuvarlağı Unai Simon'un sağından filelerle buluşturdu: 1-2.

62. dakikada İspanya beraberliği yakaladı. Sol taraftaki Cucurella'nın ortasında Çağlar'dan seken top, Pino'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun şutunda Merih Demiral'ın kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdığı meşin yuvarlak, yeniden Çağlar'a çarparak Oyarzabal'ın önüne düştü. Oyarzabal, topu boş kaleye göndererek ağları havalandırdı: 2-2.

67. dakikada İrfan Can'ın pasında topla buluşan Barış Alper'in ceza yayının sağından yaptığı sert vuruşta kaleci Unai Simon gole izin vermedi.

90+2. dakikada Baena'nın uzak mesafeden şutunda kaleci Altay Bayındır topu köşeden kornere çeldi.

Karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Bu sonuçla Türkiye, E Grubu'nu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi sonucunda 13 puanla ikinci sırada tamamladı. Milliler, Dünya Kupası bileti alabilmek için play-off'larda mücadele edecek.

AA

