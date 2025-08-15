"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Gazze'deki Nasır Hastanesi İsrail saldırısı sonrası kanalizasyon suları altında kaldı

15 Ağustos 2025, Cuma 10:22
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırılarının kanalizasyon şebekesinde hasara yol açması sonucu Nasır Hastanesi'ni kanalizasyon suları bastı.

Hastanenin acil servisinin sular altında kalmasıyla doktor ve hemşireler kanalizasyon sularında güçlükle hareket etti.

 

Hastalar ile sağlık çalışanlarının hayatını riske atan bu durumla ilgili hastanenin Dahiliye Bölüm Başkanı Halid Ahmed, açıklama yaptı.

Hasar gören kanalizasyon şebekesine müdahale edilemiyor

Ahmed, hastalarla dolu servisi kanalizasyon sularının bastığını, buradaki hastalardan bazısının oksijen cihazlarına bağlı olduğunu dile getirdi.

Hasar gören kanalizasyon şebekesinin İsrail ordusu tarafından "kırmızı" olarak işaretlenen bölgelerde bulunduğunu, bu nedenle erişilemez ve dolayısıyla onarılamaz olduğunu ifade eden Ahmed, bu durumun, sağlık personeli ve hastalar için "doğrudan bir tehdit" oluşturduğunu vurguladı.

 

"Hastaları başka yere nakledemeyiz çünkü alternatif yok"

Ahmed, "Hastaları başka yere nakledemeyiz çünkü alternatif yok; ayrıca hastanedeki doluluk nedeniyle onları diğer bölümlere de nakletmemiz söz konusu değil." dedi.

Hastalık ve enfeksiyonların yayılma riskinden ötürü içinde bulundukları durumu "felaket" olarak nitelendiren Ahmed, "Bu tehlikeli koşullarda çalışamayacağımız için acil bir çözüm talep ediyoruz." diyerek uluslararası kuruluşlara acil müdahale çağrısı yaptı.

İsrail, Gazze'ye saldırılara başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana kasten hastaneleri ve sağlık sistemini hedef alarak hasta ve yaralıların hayatlarını tehlikeye atıyor.

Nasır Hastanesi, Gazze Şeridi'nin güneyinde yüzbinlerce Filistinliye hizmet veren tek hastane olma özelliği taşıyor.

AA

  • S.topuz

    15.8.2025 11:33:56

    😭😭😭"ZULME RIZA ZULÜMDÜR, KÜFRE RIZA KÜFÜRDÜR!" 😢🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeeey Âlem-i İslâm, Eeeeey NATO-OTAN, utan utan! Eeeeey AB, Eeeeey BM, Eeeeey ABD, Eeeey İngiltere, Eeeeey Almanya, Eeeeey Fransa, vd.! Daha ne zamana kadar seyredecek ve Bomba ve Silâh sevkedecek ve alış-verişe devam edecek ve bekliyeceksiniiiizzz?.. Daha ne kadar MÂSUM ve SAVUNMASIZ İNSANLAR'ın katledilmesi lâzım?! Yetmedi miiii? Yuuuh! Yuuuuh! Yine Yuuuuuuuuuhhhhh! ZÂLiMLER, KÂTiLLER, KÂFiRLER ve MÜNÂFIKLAR için yaşasın CEHENNEM ve Esfel-i SÂFİLÎN! "Es Sabru miftahul FEREC!" "Lâ tehzen, İnnallahe meanâ! " "Allâhü veliyyüllezîne emenü!" 😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙😭😭😪😡😤🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    15.8.2025 11:32:38

    😭Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulama-ları, TEHDİTLERİ,SUİKASTLA-RI, Savunmasız ve suçsuz mâsum sivilleri rasgele bom-balamaları, katliam ve kıyım-ları,"Aç ve Susuz"bırakılmaları, sadece Ortadoğu,Suriye, Gaz-zeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK, DÜNYA BARIŞ ve HUZURU" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahke-mede gerekli ceza ve müeyyi-deyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah mu-hafaza! 😭😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸Eeey Âlem-iİNSANLIK, Eeeey Âlem-i İSLÂM, Eeeey AB, Eeeeey BM, Eeeey A.B.D! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz ve "SUÇ ORTAĞI" olmaya devam mı edeceksiniz?.Yetmedimiiiii, yetmedi miiiiiiii?!😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇩🇪🇷🇺🇺🇲🇵🇸🇵🇸🇵🇸

