ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 AĞUSTOS 2025 CUMA - YIL: 56

Beggara aşiretinden, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele çağrısı

15 Ağustos 2025, Cuma 09:53
Suriye’nin Rakka iline bağlı Tel Abyad ilçesinde, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yer alan en büyük aşiretlerden Beggara aşireti, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı mücadele başlattığını duyurdu.

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG’den temizlenen Tel Abyad’da yaşayan Beggara aşiretine mensup yüzlerce genç, Fırat Nehri’nin doğusunu işgal eden terör örgütüne karşı mücadeleye hazır olduklarını duyurdu.

 

Aşiret temsilcileri, PKK/YPG’ye karşı tüm aşiretlerle birlikte hareket edeceklerini belirterek, "Topraklarımızı işgal eden bu yapıya karşı sonuna kadar direneceğiz." mesajı verdi.

Tel Abyad ilçesindeki stadyumda bir araya gelen Beggara aşiretine bağlı el-Meşhur kabilesinin ileri gelenleri, terör örgütü PKK/YPG’ye karşı toplu direniş çağrısında bulunan ortak bir bildiri yayımladı.

Bildiride, Fırat Nehri’nin doğusunda, Cezire Bölgesi üzerindeki işgal tamamen sona erene kadar PKK/YPG’ye karşı sürekli ve genel bir mücadele yürütüleceği vurgulandı.

Ayrıca bildiride, "Suriye hükümetini destekleyen diğer aşiret ve kabilelerle tam dayanışma içindeyiz." ifadelerine yer verildi.

Bildiride, aşiret mensuplarının, SDG adını kullanan PKK/YPG ve destekçilerinin işgal ettiği toprakları kurtarmak için canlarını feda etmeye hazır oldukları belirtildi.

SDG kontrolündeki diğer aşiret mensuplarına da uyarıda bulunulan bildiride, "Bir an önce bu yapıya sırt çevirin. Aksi takdirde savaşçılarımız için meşru hedef haline geleceksiniz." denildi.

