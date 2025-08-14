Özel’den Mücahit Birinci iddiası - Soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmanın tutuklu şüphelisi iş adamı Murat Kapki ile avukat Mücahit Birinci arasındaki görüşmeye ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

CHP lideri Özgür Özel, “AK Toroslar” çetesi olarak adlandırdığı İBB soruşturmalarının yargı ayağına ilişkin olarak imzalı ve açık isimlerin yazdığı belgelerle açıklamalarda bulunmuştu. Özel, AKP'nin MKYK üyeliği dahil, çok sayıda görev yapmış Mücahit Birinci’nin, 31 Temmuz 2025’te tutuklu iş insanı Murat Kapki’ye cezaevinde 1,5 sayfalık bir ifade metni koyduğunu, bu metni imzalaması ve karşılığında 2 milyon dolar vermesi halinde serbest bırakılacağını teklif ettiğini ileri sürmüştü. Haber Merkezi

