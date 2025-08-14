Zehir yediriyorlar

Türkiye, 2023’te 57 bin ton pestisit kullanarak dünyadaki ortalama tüketiminin üzerine çıkarak zirveye ulaşıldı.

Tarımsal üretimde pestisit kullanımı son yıllarda gözle görülür biçimde artıyor. Avrupa Birliği’ne (AB) ihraç edilen ürünlerin geri gönderilmeleriyle sık sık gündeme gelen pestisitler halk sağlığı, çevre ve biyoçeşitlilik üzerinde büyük tehditler oluşturuyor. Geri çevrilen ürünlerin Türkiye’ye girişinden sonra akıbetleri de merak konusu oluyor.

Tarımsal üretimde zararlı olarak belirtilen böcek, ot, mantar ve kemirgen gibi canlılara karşı kullanılan zehirli kimyasallar pestisit olarak isimlendiriliyor. PwC’nin “Tarım, Tarım Kimyasalları ve Tohum Sektörüne Genel Bakış” raporuna göre, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri Türkiye’nin 2022 yılında ekilebilir tarım arazilerinde hektar başına 2,4 kilogram pestisit kullandığını ortaya koyuyor.

TÜKETİMDE ZİRVEDE

Son beş yılda Türkiye’nin yıllık pestisit tüketimi ortalama 54,2 bin ton seviyesinde gerçekleşti. 2023 yılında ise 57,8 bin tonluk ortalamanın üzerinde pestisit tüketimi ile zirveye ulaşıldı. Kullanım özellikle bağ ve bahçe bitkileri ile endüstriyel bitkilerin üretiminde yoğunlaşıyor. Adana, Antalya ve Manisa, Türkiye’de pestisit kullanımında başı çekiyor. Bu üç il, ülke genelindeki toplam tüketimin yüzde 23’ünü oluşturuyor. Raporda, pestisitlerin yoğun kullanımının gıda güvenliği, çevre kirliliği ve halk sağlığı üzerinde ciddî risklere yol açtığı vurgulanıyor. Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez, “Hem tohum üreten hem de o tohuma göre ilaç satan tekellerin egemenliğinde tohuma ve ilâca bağlı endüstriyel tarım bir zorunluluk olarak dayatılıyor” dedi. Ülke genelinde 7 binin üzerinde ilâç satış bayisi olduğuna dikkat çeken Suiçmez, “Hastalık ve zararlılara karşı üründe kayıp olmaması, sağlıklı üretim yapılması için öncelikle mekanik mücadele daha sonra biyolojik mücadele daha sonra biyoteknik mücadele gerekiyor. Eğer onlara rağmen giderilemeyen problem varsa ziraî ilâç kullanılmalı. Ancak Türkiye’de yasak olmasına rağmen kullanılan ilâçlar piyasada çok rahat bulunuyor” diye konuştu.

Haber Merkezi