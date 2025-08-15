15 Ağustos 2025, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Kullarıma haber ver ki, Ben hiç şüphesiz çok bağışlayıcı ve çok merhamet ediciyim. Fakat azâbım da pek acıklı bir azaptır.
Hicr Suresi: 49-50
HADİS:
Cemaatle kılınan namaz tek başına kılınan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir.
Camiü’s-Sağir, No: 2504
