Şatafat ve israfa para var, memura yok

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, “ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İsrafa, şatafata geldiğinde ek vergiler koyarak parayı bulan hükümet, sıra memura, emekliye geldiğinde adaletsiz ve merhametsiz davranmayı tercih ediyor. İtibardan tasarruf olmaz diyen iktidara hatırlatıyoruz; İtibar, israfta değil adaleti tesis etmektedir. Hem faizlerin hem de enflasyonun çift hane olduğu Türkiye’de, çalışanların tek haneli maaş artışıyla enflasyona ezdirilmesi zulümdür. Esasında enflasyon oranının altında kalan artışlar gerçekte maaşların artması değil erimesidir.” Erbakan, “Gelir dağılımında adaletin sağlanması, ücretlerde dengenin kurulması yine mümkündür” dedi. Ankara - Anka

