STK’lar da komisyona çağrılmalı

TBMM’de oluşturulan Millî Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na tavsiyelerini sunan Yeni Yol Grubu, komisyonda dinlenmesi gereken kişi, kurum ve kuruluşları sekiz başlık altında sıraladı.

Şeffaf komisyon kapalı toplandı

Milleti birleştiren bir dil kullanılmalı

Demokrat görüş: Demokrat Parti’den çözüm süreci için hak ve hakikatler vurgusu 2013-2015’teki Çözüm Süreci’nde deneyimi olan siyasîler ile bürokratların da komisyonda dinlenmesini isteyen Yeni Yol Grubu, “Çatışmadan birinci derecede etkilenenler” başlığı altında “Şehit ve Gazi Aileleri ve Dernekleri, Güvenlik Korucuları Dernekleri ve Temsilcileri, Aybüke Yalçın, Eren Bülbül, Fethi Sekin ve benzeri sivil şehitlerin aileleri, Diyarbakır Anneleri, Barış Anneleri İnisiyatifi, Cumartesi Anneleri, Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Roboski Aileleri”nin komisyona davet edilmesini önerdi. TBMM - Anka

Okunma Sayısı: 256

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.